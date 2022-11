Konec tradice a revoluční změna dress codu? Ženy by mohly ve Wimbledonu hrát v barevném spodním prádle

Tato zpráva přichází v době, kdy některé britské fotbalové kluby, jako například West Bromwich Albion a Manchester City, rovněž skoncovaly s bílými trenýrkami, změnily starou výstroj a nahradily ji tmavě modrou a vínovou barvou pro hráčky.

Následují také protesty fanoušků a hráček Ženské tenisové asociace (WTA) proti pravidlu o výhradně bílém spodním prádle, zejména v době menstruačního cyklu sportovkyň. V rámci protestů, které se uskutečnily letos v létě ve Wimbledonu, se na několika transparentech objevil slogan "Řešte dress code".

All England Club to zjevně vzal na vědomí a začal přehodnocovat své zásady týkající se pravidel oblékání. Vydal prohlášení, ve kterém uvádí, že "upřednostňování zdraví žen a podpora hráček na základě jejich individuálních potřeb je velmi důležitá". Podle svých slov vede o možné změně, která by znamenala, že čistě bílé musí být už jen svrchní oblečení, diskuse s představiteli WTA.

A number of female tennis players, including Serena Williams, began to wear coloured underwear in 2010-12, but in 2014 Wimbledon released an updated dress code stipulating that underwear must be white https://t.co/EQe3hnKGzJ — The Times and The Sunday Times (@thetimes) November 8, 2022

Zastaralá tradice

Protestující letos v létě nosili červené sukně a šortky. Nechali se tak zřejmě inspirovat Taťánou Golovinovou, bývalou francouzskou hráčkou ruského původu, která vyvolala kontroverzi, když si v roce 2007 vzala pod sukni červené šortky.

V minulosti začalo nosit barevné spodní prádlo i několik dalších tenistek, včetně Sereny Williamsové, a to na začátku roku 2010. V roce 2014 však Wimbledon vydal aktualizovaný dress code, který stanovil, že spodní prádlo musí být bílé.

Podle wimbledonského kodexu oblékání musí mít všichni hráči a hráčky, muži i ženy, na tréninku i zápasech výhradně bílé oblečení, včetně veškerého viditelného spodního prádla.

"Soutěžící musí být oblečeni do vhodného tenisového oděvu, který je téměř celý bílý, což platí od okamžiku, kdy hráč vstoupí do oblasti v blízkosti kurtu," uvádí se v oficiálním wimbledonském kodexu oblékání s tím, že bílá "nezahrnuje skoro bílou (off white, něco mezi čistě bílou a krémově bílou, pozn. red.) nebo smetanovou či krémovou barvu".

Kodex pokračuje: "Veškeré spodní prádlo, které je nebo může být během hry viditelné (včetně v důsledku pocení), musí být rovněž zcela bílé, s výjimkou jediného barevného lemu, ne však širšího než jeden centimetr (10 mm)."

Kromě toho musí být podle kodexu oblékání bílá také obuv, čepice, čelenky, kšilty, potítka a ponožky.

Ta podprsenka je moc růžová. Převlékněte se, prosím

Není to poprvé, co se tato specifická pravidla pro oblečení stala problémem. V roce 2013 se porušení dress codu týkalo dokonce i Rogera Federera, protože jeho boty měly oranžovou podrážku. V roce 2017 byla Venus Williamsová požádána, aby se uprostřed zápasu převlékla, jelikož byla vidět její růžová podprsenka. Po zápase to jednoduše vysvětlil jeden z rozhodčích: "Spodní prádlo by mělo být bílé."

Ani letošní ročník Wimbledonu nebyl bez incidentů, při jednom z nich si musela rumunská tenistka Mihaela Buzarnescuová několik minut před zápasem vyměnit černou podprsenku. Bývalá světová dvacítka v rozhovoru pro Eurosport uvedla, že podle organizátorů byla její "podprsenka příliš černá a musela si vzít jinou".

Tím to ale neskončilo. "Ta bílá, kterou jsem s sebou měla, byla příliš průhledná a bylo pod ní všechno vidět. Tu jsem si obléknout nemohla, tak jsem si podprsenku půjčila od trenérky, vzala jsem si její."

Pro Buzarnescuovou jistě nepříjemná situace vyvolala debatu na internetu a rozdělila tenisový svět na dva tábory, mnozí označovali za neslušné nutit ženy převlékat se uprostřed hry a před zraky diváků, jiní naopak tradici turnaje obhajovali.

Změnu podporují legenda Kingová a také Judy Murrayová

Americká tenisová legenda a 12násobná grandslamová šampionka ve dvouhře Billie Jean Kingová se vyjádřila k problémům, s nimiž se potýkají hráčky, které během menstruačního cyklu nosí zcela bílé oblečení. Kingová uvedla, že se obávají krvavých skvrn na celobílém oblečení, které je v tuto ve Wimbledonu stále nařízeno. "Naše generace musela hrát pouze v bílé, dělalo nám to často starosti. Během periody je totiž velmi důležité, co máte na sobě. Obvykle jsme se musely během zápasů kontrolovat."

Judy Murrayová, matka trojnásobného grandslamového vítěze Andyho Murrayho, tento názor rovněž sdílí a také byla součástí hnutí, které kritizovalo pravidlo a vyzývalo k tomu, aby ženy mohly nosit jinou než bílou soupravu. V rozhovoru pro Sportsmail upozornila na "traumatizující zkušenost" s možným únikem a skvrnách na bílém dresu při hře a zdůraznila, že je důležité, aby mezi rozhodujícími činiteli bylo více žen.

"Je opravdu důležité, aby v rozhodovací komisi bylo hodně žen, protože ty chápou, jaké to je mít menstruační cyklus, a rozumí strachu z toho, že se to stane během hry. Teď jsou navíc všechny zápasy v televizi nebo na streamech, takže je čas tohle všechno pečlivě zvážit."