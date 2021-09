Kontaveitová v Ostravě porazila i Sakkariovou a získala nejcennější titul

Pětadvacetiletá Anett Kontaveitová na konci srpna triumfovala v Clevelandu, celkově má na kontě tři vítězné turnaje. Sedm finálových zápasů prohrála. Titul z J&T Banka Ostrava Open jí vynesl prémii 68.570 dolarů (téměř 1,5 milionu korun).

O rok starší Maria Sakkariová hrála v Ostravar Aréně první finále v sezoně, pětkrát předtím v semifinále neuspěla. V sobotu zdolala turnajovou jedničku Igu Šwiatekovou z Polska ve dvou setech, druhý titul k předloňskému úspěchu z Rabatu ale nepřidala.

Světová třicítka Kontaveitová totiž přijela do Ostravy ve výtečné formě. Ve čtyřech předchozích zápasech neztratila set, a to přitom narazila na tři nasazené hráčky včetně Kvitové a olympijské vítězky Belindy Bencicové.

"Děkuji všem, stále ještě nemohu uvěřit tomu, jak skvělý týden jsem v Ostravě zažila," řekla po zápase dojatá Kontaveitová, která na letošní rozšíření sbírky titulů čekala čtyři roky od premiérového triumfu v Hertogenboshi.

Ani Sakkariová ve finále nevěděla, jak na ni. Estonka se výtečně bránila, a jakmile turnajová čtyřka ve výměně jen trochu polevila, přiletěl na její polovinu dvorce nechytatelný úder. Po dvou brejcích vyhrála Kontaveitová úvodní set hladce 6-2.

Mnohem vyrovnanější druhá sada se pak protáhla na hodinu, ale vítězku měla nakonec stejnou. Sakkariová zkoušela měnit rytmus hry, ale Kontaveitová odolávala a skoro nechybovala. Za stavu 5-4 se ještě při soupeřčině servisu k mečbolu nedostala, ale dvanáctý game pak ve velkém stylu získala čistou hrou a oplatila Sakkariové olympijskou porážku z Tokia.

Sakkariová se díky finálové účasti v Ostravě posune v žebříčku WTA poprvé v kariéře do elitní desítky. "Bylo skvělé se vrátit do Ostravy. Dnes jsem neměla nejlepší den, ale rozhodně je to nejlepší rok mé kariéry," řekla Sakkariová, jež vloni došla na turnaji do semifinále.