Kopřiva na senzační výhru nenavázal, v Aténách po velké bitvě padl
Hanfmann – Kopřiva 6:2, 5:7, 7:5
V prvním kole si Kopřiva senzačně poradil s americkým ranařem Reillym Opelkou, vstup do duelu s Hanfmannem však českému tenistovi vůbec nevyšel. Nepodařilo se mu udržet hned svůj první servis a pustil německého soupeře do vedení 2:0.
Následující gamy se nesly naprosto jednoznačně ve znamení podávajících hráčů. To platilo až do stavu 4:2 pro rodáka z Karlsruhe, který podruhé prorazil českému soupeři servis a prakticky rozhodl o vítězství v prvním setu. To vzápětí potvrdil, úvodní dějství získal za 32 minut hry jasně 6:2 a šel do vedení 1:0 na sety.
Rozjetý německý tenista, nabuzený výhrou v prvním setu, vstoupil výborně i do toho druhého. Stejně jako na začátku zápasu rodák z Bílovce přišel hned o úvodní podání, což Hanfmann vzápětí potvrdil čistou hrou a vedl 2:0.
Do kritické situace se český tenista dostal vzápětí, brejk na 3:0 se mu ale podařilo odvrátit a udržel naději na obrat. Ten získal výraznější obrysy v osmé hře, kdy prolomil soupeři poprvé v utkání servis a srovnal krok.
Parádní obrat završil český reprezentant v samotném závěru setu. Při vedení 6:5 vzal Hanfmannovi čistou hrou podání znovu a dramatickou sadu získal za téměř hodinu hry 7:5.
Rozhodující sadu začal Kopřiva málem stejně jako ty předcházející. Na rozdíl od nich ale odvrátil tři brejkové možnosti soupeře a ujal se vedení.
V dalším průběhu se do stejné situace dostal ještě dvakrát, jeho soupeř pak třikrát, žádný z tenistů však své možnosti nevyužil.
S velkými problémy se Kopřiva potýkal za stavu 4:4, kdy při vlastním podání prohrával už 0:40, i tuto situaci ale ustál a znovu šel do vedení.
To už se mu ale nepovedlo o chvíli později, kdy poprvé ve třetím setu přišel o servis a ztrácel 5:6. A Hanfmann už nezaváhal. Utkání bez problémů dopodával čistou hrou a po dvou hodinách a 40 minutách se mohl radovat z vítězství 6:2, 5:7 a 7:5.
Kopřiva, který se v Aténách do hlavní soutěže dostal až jako šťastný poražený z kvalifikace, promarnil šanci na okruhu ATP na třetí čtvrtfinále. Dosud si ho zahrál před čtyřmi lety v Gstaadu a letos v Marrákeši.
Výsledky turnaje ATP 250 v Aténách
