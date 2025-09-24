Kopřiva nestačil na švýcarského kvalifikanta, v Portugalsku dohrál v osmifinále
Kopřiva – Ritschard 4:6, 2:6
Úvod utkání se nesl ve znamení českého tenisty. Kopřiva ve třetí hře jako první dokázal prolomit soupeřův servis a šel do vedení. Brejk se mu však potvrdit nepodařilo, Ritschard také uspěl na returnu a bylo vyrovnáno.
Švýcarský tenista se do problémů dostal i v sedmé hře, kdy musel odvracet další brejkovou hrozbu českého tenisty. Uspěl a Kopřiva toho mohl litovat. Za stavu 4:5 totiž podruhé v zápase neudržel své podání a za 48 minut tak ztratil první set poměrem 4:6.
Rodák z Curychu, jehož životním maximem byla 99. příčka, na kterou se dostal v loňském roce, vstoupil mnohem lépe i do druhé sady.
Ve druhé hře byl potřetí v zápase úspěšný na returnu, což vzápětí potvrdil při svém servisu a dostal se do vedení už 3:0. Rodák z Bílovce ani za tohoto stavu zbraně nesložil, když i on uspěl při Švýcarově podání a snížil na 2:3.
Tím však šance českého tenisty na případný obrat v zápase skončily. Dvakrát za sebou si prohrál servis, na returnu neuspěl ve zbytku zápasu ani jednou a po hodině a 28 minutách odcházel z kurtu s porážkou 4:6, 2:6.
Ritschard, kterému v žebříčku patří až 332. příčka, se v dalším kole utká s vítězem utkání mezi italským tenistou Stefanem Travagliou a domácím Jaime Fariou.
