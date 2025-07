Kopřiva otočil bitvu s Belgičanem, v Umagu postupuje

ATP UMAG - Vít Kopřiva (28) vstoupil vítězně do antukového podniku v chorvatském Umagu, když si poradil s belgickým tenistou Raphaelem Collignonem (23) po setech 3:6, 6:4, 6:3. Jeho další soupeř vzejde z duelu Chilana Garina s hráčem z kvalifikace.

Collignon – Kopřiva 6:3, 4:6, 3:6

Téměř přesně před čtyřmi měsíci sehráli Vít Kopřiva a Raphael Collignon své první vzájemné utkání. V prvním kole turnaje v Neapoli byl úspěšnější český tenista, který zvítězil ve dvou setech 6:4, 6:3.

Podruhé se oba tenisté potkali v prvním kole antukového podniku v chorvatském Umagu. A i podle žebříčkového postavení obou hráčů se čekalo vyrovnané utkání. Belgickému tenistovi patří v rankingu 84. místo, jeho českému soupeři o jednu příčku lepší pozice.

Do utkání vstoupil lépe Collignon, který prolomil hned úvodní Kopřivův servis a šel do vedení 3:0. Rodák z Bílovce se nepříznivě se vyvíjejícím setem nenechal deprimovat i on vyhrál tři gamy v řadě a srovnal se svým soupeřem krok.

Druhá polovina úvodního dějství však patřila jeho soupeři. Ten podruhé uspěl na returnu a sadu za 46 minut zakončil čistou hrou – 6:3.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Ani vstup do druhého setu českému reprezentantovi nevyšel. Opět to byl on, kdo prohrál hned svůj úvodní servis a musel dotahovat. Rodák z amerického Rochesteru však dvakrát za sebou neudržel své podání a rázem prohrával 1:4.

Za stavu 5:3 pro Kopřivu sice dokázal brejk brejk svého soupeře vymazat, když mu podruhé v setu vzal podání, vyrovnat se mu však nepodařilo a sadu za více než hodinu ztratil 4:6.



V rozhodujícím dějství měl už navrch Kopřiva. Agresivně hrající svěřenec Jaroslava Pospíšila vzal svému soupeři dvakrát za sebou servis a i když i on jednou zaváhal, dostal se do vedení 5:2.

Poté měl při podání Collignona mečbol, ten sice ještě nevyužil, při svém podání ale už nezaváhal a po dvou hodinách a 36 minutách boje mohl slavit výhru po setech 3:6, 6:4 a 6:3.



Kopřiva si v zápase připsal 30 vítězných míčů, Collignon o dva více. Český tenista byl ale výrazně úspěšnější ve statistice nevynucených chyb v poměru 34:42.

