Kopřiva v Prostějově slaví první triumf na challengeru, ve finále přehrál Svrčinu

Vít Kopřiva si v Prostějově zahrál poprvé v sezoně semifinále a vůbec poprvé v kariéře - na pátý pokus - se z něj dostal do finále challengeru. A v něm dnes 24letý Čech, který už má na kontě jedno semifinále na okruhu ATP, smetl 6-2 6-2 Dalibora Svrčinu.



Kopřiva přitom nevstoupil do zápasu dobře a v prvním setu pustil 19letého soupeře do vedení 2-0. Potom však uhrál šest gamů za sebou a získal sadu pro sebe.



Druhý set byl za stavu 1-0 pro Kopřivu zhruba na dvacet minut přerušen poté, co zkolabovala mladá sběračka míčků. Ještě na kurtu ji podle České televize k vědomí přivedli lékaři a sanitka ji převezla do nemocnice.



Návrat po vynucené pauze vyšel lépe Kopřivovi, který za stavu 3-2 sebral soupeři podání. Svrčina poté sice při dalším servisu za nepříznivého stavu 2-5 dokázal odvrátit dva mečboly, ale při třetím už Kopřiva finále ukončil šťastným úderem přes pásku sítě.



Kopřiva v Prostějově zvítězil jako celkově 12. český tenista a první po pěti letech. Naposledy triumfoval v roce 2017 Jiří Veselý, který se letos kvůli žaludečním problémům v úvodu turnaje odhlásil.



Díky premiérovému triumfu se Kopřiva poprvé posune do Top 150 světového žebříčku. V dalších dvou týdnech má naplánované starty na challengerech v Bratislavě a francouzskoém Blois, pak by měl poprvé zkusit štěstí v kvalifikaci Wimbledonu.

