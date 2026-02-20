Kopřiva zvládl životní čtvrtfinále! V Riu nepovolil set ani Cerúndolovi a zabojuje o finále
Kopřiva – Cerúndolo 6:4, 6:4
Golden Swingu se Kopřiva účastní poprvé v kariéře a rozhodně nebude litovat. Na jihoamerických antukových turnajích ATP totiž chytl životní formu a po Buenos Aires se dostal do čtvrtfinále také o úroveň výš v Rio de Janeiru, kde nepovolil set Gustavovi Heidemu, Románovi Andrésovi Burruchagovi ani Cerúndolovi.
Souboj s mladším z talentovaných bratrů měl pro něj zvláštní náboj, protože před týdnem v Argentině jasně prohrál se starším Franciscem. Na Juana Manuela naopak recept našel i potřetí a zvládl své největší čtvrtfinále v kariéře.
Kopřiva byl v úvodním setu vynikající na vlastním podání a soupeře k ničemu nepustil. Stačil mu tak brejk hned z úvodního gamu, který v dalším průběhu uhájil. Vlastně úplně stejný scénář přinesla druhá sada. Také v ní šel Kopřiva po první hře do vedení o brejk a ani tentokrát Cerúndolovi brejkbol nedovolil.
Pro Kopřivu se jednalo o teprve čtvrté kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu. Všechna předchozí absolvoval nepřekvapivě na oblíbené antuce, nicméně na nejmenších akcích ATP 250. Do semifinále prošel podruhé, v roce 2021 ve švýcarském Gstaadu v něm jasně podlehl Casperovi Ruudovi.
Tentokrát bude mít mnohem přijatelnějšího soupeře. A sice posledního nasazeného přeživšího a 51. hráče světa Etcheverryho z Argentiny, nebo portugalského lucky losera Fariu.
Rodák z Bílovce se po letech úsilí až loni poprvé prokousal do nejlepší stovky žebříčku. A je jasné, že po tomto životním turnaji si pozici mezi elitou upevní. V živém pořadí se posunul na 65. pozici a jeho dosavadním maximem je 78. příčka.
Výsledky turnaje ATP 500 v Rio de Janeiru
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Navíc nepustit soupeře k jedinému brejkbolu
Vítek byl nebývale suverénní na podání, soupeře nepustil ani ke shodě.
V semifinále je zcela zaslouženě a odměnou je nové žebříčkové maximum a hratelní soupeři i dál...