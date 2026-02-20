Kopřiva zvládl životní čtvrtfinále! V Riu nepovolil set ani Cerúndolovi a zabojuje o finále

ATP RIO DE JANEIRO - Vít Kopřiva (28) zvládl na pětistovce v Rio de Janeiru své největší čtvrtfinále v kariéře a opět využil velmi příznivý los. Na brazilské antuce si bez ztráty setu poradil také s Juanem Manuelem Cerúndolem (24) a mladšího z talentovaných bratrů přehrál 6:4, 6:4. Rodák z Bílovce tak vyrovnal své maximum na hlavním okruhu a o první finále bude usilovat proti Tomásovi Martínovi Etcheverrymu, nebo Jaimemu Fariovi.
Vít Kopřiva pokračuje v Rio de Janeiru v životním turnaji (© ČTK / imago sportfotodienst / Camilla Stolen)

Kopřiva – Cerúndolo 6:4, 6:4

Golden Swingu se Kopřiva účastní poprvé v kariéře a rozhodně nebude litovat. Na jihoamerických antukových turnajích ATP totiž chytl životní formu a po Buenos Aires se dostal do čtvrtfinále také o úroveň výš v Rio de Janeiru, kde nepovolil set Gustavovi Heidemu, Románovi Andrésovi Burruchagovi ani Cerúndolovi.

Souboj s mladším z talentovaných bratrů měl pro něj zvláštní náboj, protože před týdnem v Argentině jasně prohrál se starším Franciscem. Na Juana Manuela naopak recept našel i potřetí a zvládl své největší čtvrtfinále v kariéře.

Kopřiva byl v úvodním setu vynikající na vlastním podání a soupeře k ničemu nepustil. Stačil mu tak brejk hned z úvodního gamu, který v dalším průběhu uhájil. Vlastně úplně stejný scénář přinesla druhá sada. Také v ní šel Kopřiva po první hře do vedení o brejk a ani tentokrát Cerúndolovi brejkbol nedovolil.

Pro Kopřivu se jednalo o teprve čtvrté kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu. Všechna předchozí absolvoval nepřekvapivě na oblíbené antuce, nicméně na nejmenších akcích ATP 250. Do semifinále prošel podruhé, v roce 2021 ve švýcarském Gstaadu v něm jasně podlehl Casperovi Ruudovi.

Tentokrát bude mít mnohem přijatelnějšího soupeře. A sice posledního nasazeného přeživšího a 51. hráče světa Etcheverryho z Argentiny, nebo portugalského lucky losera Fariu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rodák z Bílovce se po letech úsilí až loni poprvé prokousal do nejlepší stovky žebříčku. A je jasné, že po tomto životním turnaji si pozici mezi elitou upevní. V živém pořadí se posunul na 65. pozici a jeho dosavadním maximem je 78. příčka.

Výsledky turnaje ATP 500 v Rio de Janeiru

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
darek.vrana
20.02.2026 22:39
Pustil jsem si Víťu ze záznamu po Jakubovi a tedy, celkový dojem asi jako když člověk přepne z finále Ligy mistrů na zápas Ratíškovice-Bosonohy. Je docela na pováženou, že za tenhle lepší challenger jsou stejné body jako za Dauhá, ale na to se historie ptát nebude. Teď je potřeba to využít. Už po 1. kole, když jsem viděl pavouka, jsem si říkal, že by mohl dát finále. A teď když už je venku i Fonseca a Cerundolo, tak to klidně může vyhrát celé. Hraje teď ve výborné formě, je naprosto spolehlivý, dokáže vytvořit takový soustředěný kontrolovaný tlak levá-pravá, dívá se na to pěkně.
Mantra
20.02.2026 23:10
Tak jak to je. Hraje dobře ten přebor nebo to není přebor? Sakrapráce.
darek.vrana
20.02.2026 23:15
Myslel jsem spíš celkový dojem z turnaje po přepnutí kanálu. Pomalá antuková hra, prostředí, i Vítkův soupeř vypadal dost netenisově. Vítkův výkon nezlehčuju.
Mantra
20.02.2026 23:30
Kapitan_Teplak
20.02.2026 22:25
Pěkné
Navíc nepustit soupeře k jedinému brejkbolu
Dobry-den
20.02.2026 22:20
Nádhera, gratulka. smile

Vítek byl nebývale suverénní na podání, soupeře nepustil ani ke shodě.
V semifinále je zcela zaslouženě a odměnou je nové žebříčkové maximum a hratelní soupeři i dál...
sojka1
20.02.2026 22:00
neni sice Cerundolo jako Cerundolo, ale hlavne, ze v koprivach se vyzname..... super, Vitku, pojd! :-)
r176
20.02.2026 21:59
gratulace Víťo
aligo
20.02.2026 21:55
V live žebříčku je Vítek na novém maximu na krásném 65 místě
Mony
20.02.2026 22:03
A může na 43
