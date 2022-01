Korda měl pozitivní test na Covid-19. V Austrálii teď může trénovat pouze na hotelu

"Přistál jsem v Adelaide a byl pozitivní. Nemám příznaky a od pozitivního testu mám dva negativní výsledky. Respektuji místní protokoly a trénuju ve svém pokoji," napsal Korda na sociální sít a připojil video s pinkáním o zeď hotelového pokoje.

Ve světovém žebříčku patří synovi vítěze Australian Open z roku 1998 Petra Kordy 41. místo. Příští týden je přihlášen na turnaj ATP 250 v Adelaide, Australian Open začíná o týden později 17. ledna.

Pozitivní test po příletu do Austrálie měli také Aslan Karacev, Jevgenij Donskoj, Benoit Paire, Federico Coria, Richard Gasquet, Anastasia Pavljučenkovová, Urszula Radwaňská, Katie Swanová či Dalma Galfíová.

Na konci minulého roku byli pozitivně testováni Rafael Nadal, Andrej Rubljov, Denis Shapovalov, Taylor Fritz, Emma Raducanuová, Belinda Bencicová nebo Ons Džabúrová.

Landed in Adelaide and tested positive. No symptoms and two negative results since testing positive. Respecting all the local covid protocols and training in my room but I have to work on my ball control, literally Thank you Tennis Australia for all the equipment! #badbounce pic.twitter.com/9ePxb2l6oc