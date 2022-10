Korda v Antverpách udolal Thiema a znovu po týdnu je ve finále. Stejně tak Auger-Aliassime

Sebastian Korda si minulý týden ve španělském Gijónu zahrál finále první letošní finále a minimálně stejný výsledek udělá i na dalším halovém turnaji ATP v Antverpách.



V dnešním semifinále vyhrál první vzájemný zápas s bývalým vítězem US Open Dominicem Thiemem. Přestože prohrál první set a ve třetím po ztrátě servisu prohrával 3-4, zvítězil po 2 hodinách a 46 minutách boje 6-7 6-3 7-6.



"Jsem teď moc šťastný, byla to velká bitva. Snad každý game v prvním setu byl 30-30, ale ani jeden se nedokázal dostat k brejkbolu," komentoval Korda, který prohrál tie-break úvodní sady 4-7, přestože vedl 4-2.



"Druhý set byl klíčový. Už tam byly nějaké brejky, ale já zůstal klidný a sebevědomý. Na tie-break třetího setu se nikdy nemůžete pořádně připravit, ale jsem spokojený s tím, jak jsem zůstal klidný," dodal 22letý Američan s českými kořeny, jenž vyhrál osm z devíti posledních duelů.



Thiem hrál semifinále druhý týden po sobě, navázat na skalp nejvýše nasazeného Huberta Hurkacze a ukončit čekání na první finále od Turnaje mistrů 2020 ale nedokázal.







36. hráč světa Korda, syn bývalé světové dvojky Petra Kordy se do finále dostal počtvrté v kariéře, jediný titul získal loni na antuce v Parmě. O první halový triumf se v neděli utká s kanadským vrstevníkem Félixem Augerem-Aliassimem (h2h 1-1).



Druhý nasazený Auger-Aliassime si poradil ve dvou tie-breacích s francouzským veteránem Richardem Gasquetem a zaznamenal sedmou výhru v řadě.



10. hráč světa Auger-Aliassime je ve svém celkově 12. finále, v nichž byl dlouho neúspěšný. První titul slavil až na 9. pokus letos v únoru v Rotterdamu. V této sezoně se do finále dostal počtvrté a opět v hale, druhý triumf slavil minulý týden v italské Florencii.



Kanadský mladík se díky formě z posledních dnů posunul na poslední postupové místo v boji o Turnaj mistrů, na kterém dosud nehrál.

• ATP 250 ANTVERPY •

Belgie, tv. povrch / hala, 725.540 eur

sobotní výsledky (22. 10. 2022) • Dvouhra - semifinále • Auger-Aliassime (2-Kan.) - Gasquet (Fr.) 7-6(2) 7-6(3) Korda (USA) - Thiem (Rak.) 6-7(4) 6-3 7-6(4)