Kordovi k životní výhře pomohly verše z Bible. Pochvaloval si i podporu legendárního otce
Korda se na Masters v Miami postaral o dosud největší překvapení turnaje, když už ve třetím kole vyřadil po třísetové bitvě aktuálního lídra žebříčku Alcaraze. Španělovi připravil teprve druhou letošní porážku a po čtyřech letech ho dokázal znovu skolit. Připsal si tak životní vítězství a jubilejní desátý skalp hráče TOP 10.
"Základem bylo odhodlání a víra. Ráno jsem si četl svou Bibli. Pasáž Marek 9,23: Vše je možné pro ty, kdo věří," prozradil Korda svůj rituál před zápasem. "Tohle jsem měl celou dobu v hlavě. Snažil jsem se kontrolovat jen to, co se děje na mé straně, zůstával jsem pozitivní a odhodlaný," dodal po famózním skalpu světové jedničky.
Syn české legendy v rozhovoru pro Tennis Channel také zmiňoval, že o taktice hodně mluvil se svým aktuálním trenérem Ryanem Harrisonem, bývalým členem TOP 40. "Snažil jsem se využít svých rychlých úderů, chodit na síť, co nejčastěji a nenechat ho diktovat tempo," řekl. "Musel jsem ho rozběhat a nenechat ho, aby si obíhal bekhend na forhend. Byl jsem agresivní, ale zároveň jsem nepanikařil a nepálil nesmyslně z každého úderu," popisoval Američan, který v zápase nastřílel celkem 33 vítězných úderů. Spolehnout se mohl také na skvělé první podání, z nejž trefil 12 es.
Korda v zápase ustál i velmi těžkou situaci. Ve druhém setu nedokázal zápas dopodávat a ztratil pět her v řadě. Přesto se dokázal dostat zpátky do duelu a ukázal svou mentální sílu. V rozhodujícím dějství už vedení nepustil a poslední game na servisu zvládl s přehledem. Podle jeho slov mu v tom pomohly předchozí těsné zápasy, které nedokázal dotáhnout do vítězného konce. Zmínil především nedávné utkání s Taylorem Fritzem v Dallasu, kde vedl 5:2 v závěrečném tie-breaku a prohrál pět míčků v řadě.
Korda promluvil i o svém otci Petrovi, který seděl v jeho boxu. "Hodně to prožíval," popisoval pozápasové pocity české legendy a vítěze Australian Open 1998. "Je skvělé, že tu je. S Ryanem (Harrisonem) spolu vychází skvěle. Zná mě nejlépe a vždycky, když je potřeba, tak mi pomůže," dodal. Američan s českými kořeny tak potvrdil, že se mu v Miami daří a dál pokračuje v obhajobě loňského čtvrtfinále. V osmifinále ho čeká španělský mladík Martín Landaluce, který hraje svůj životní turnaj.
"The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee."
Si říkám, jak k tomu ten kluk přišel. V Americe asi nemůžeš být nevěřící ? Nebo můžeš, ale sousedi na tebe budou koukat, jako bys neměl řidičák.