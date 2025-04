Kordu vyprovodil i Macháč. Syn české legendy opouští Masters v Monte Carlu s prázdnou

14:39

Wozniacká letošní sezonu nezahájí

Caroline Wozniacká odehrála poslední soutěžní zápas na US Open. Další odchod do tenisového důchodu sice grandslamová šampionka a bývalá světová jednička zatím neoznámila, nicméně do letošní sezony rozhodně nezasáhne. Více informací najdete v článku.