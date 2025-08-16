Kovačková schytala od Belgičanky nářez, čekání na titul pokračuje
A. Kovačková – Vandrommeová 2:6, 1:6
Přesně před týdnem skončila cesta Kovačkové turnajem ve Slovinsku ve finále, když po parádní jízdě nestačila na Němku Evu Voracekovou. Teď zažila talentovaná Češka déjà vu. Po velmi podobném průběhu ztroskotala opět v posledním zápase turnaje, tentokrát v Monastiru.
Na rozdíl od týden staré události, kdy se Kovačková prala o svůj první titul ve třech setech, tentokrát na úspěch pomýšlet nemohla. Stejně stará Vandrommeová zápasu jednoznačně dominovala. V prvním setu přenechala soupeřce dvě hry, ve druhém už jenom jedinou a v pohodě si došla pro svůj už třetí letošní titul z okruhu ITF.
Pro talentovanou Belgičanku se vůbec jednalo o naprosto pohodový turnaj. V šesti zápasech, které na turnaji odehrála, poztrácela dohromady pouhých dvanáct gamů. Kovačková byla podle výsledku druhou " nejtěžší“ soupeřkou, více her na ni uhrála už jen Francouzka Petreticová v semifinále, která padla 3:6, 2:6.
Ani Kovačková se cestou do finále příliš nezpotila. Největší odpor jí kladla ve čtvrtfinále shodou okolností také Francouzska Jenny Limová, která si připsala alespoň pět her, než padla 4:6, 1:6.
Alena Kovačková tak svou soupeřku porazila alespoň ve čtyřhře, když už v sobotu spolu s mladší sestrou Janou zdolaly belgicko-bulharský pár Vandrommeová, Ivanovová 7:5, 6:2. Pro Kovačkovou se jednalo o pátý titul z okruhu ITF ve čtyřhře, třetí v letošním roce.
Starší ze sester Kovačkových se díky finálové účasti posune ze současné 715. pozice na zhruba 685. místo. Dosavadním jejím maximem je 677. příčka. Její mladší sestra Jana je 643. hráčkou světa.
Vítězná Belgičanka si vylepší své životní maximum, když se dostane na 534. příčku.
Výsledky turnaje ITF W15 v Monastiru
Finálové nezdary. Kovačková na první titul nedosáhla, padli i Urbanová a Kumstát
