Finálové nezdary. Kovačková na první titul nedosáhla, padli i Urbanová a Kumstát

DNES, 15:08
ITF SLOVENSKE KONJICE - Chyběl poslední krok. Nakonec se nepovedl. Alena Kovačková (17) na svůj premiérový singlový titul mezi dospělými nedosáhla, když ve finálovém souboji turnaje ITF ve Slovinsku podlehla německé tenistce Evě Voracekové (26) po setech 7:5, 3:6, 1:6. Ve finále turnaje v Polsku neuspěla ani Lucie Urbanová (19) a ve Slovinsku Jan Kumstát (18).
Alena Kovačková si musí na svůj první singlový titul počkat (@ Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

A. Kovačková – Voraceková 7:5, 3:6, 1:6

Pro starší ze sester Kovačkových to byl naprosto specifický turnaj. Rodačka z Trutnova totiž na své cestě do finále ztratila během tří zápasů jen dva gamy. Postup jí ve čtvrtfinále usnadnila i lichtenštejnská tenistka Sylvie Zundová, která k utkání nenastoupila.

Jediný "opravdový" zápas si tak talentovaná Češka zahrála až ve finále, které mělo na poměry místního turnaje hvězdné obsazení. Zatímco Kovačková plnila roli nasazené jedničky, Voraceková byla druhou nasazenou tenistkou.

Hned první set také ukázal, že se na turnaji potkaly dvě jasně nejlepší hráčky. Kovačková byla nakonec v úvodním dějství úspěšnější a díky lépe zvládnuté koncovce vyhrála po boji 7:5.

Postupem času však otěže zápasu přebírala o devět let starší soupeřka české tenistky. Druhý set ovládla poměrem 6:3 a poslala zápas do rozhodujícího dějství.

Sestry Kovačkovy: Když se všechno spojí, hrajeme strašně dobře

V něm už měla Voraceková jasně navrch. Sadu získala jednoznačně 6:1.

Němka, která na turnaji také až do finále neztratila ani set, se v žebříčku posune na zhruba 572. pozici, což je také její dosavadní žebříčkové maximum.

Alena Kovačková, která má doma čtyři deblové tituly z okruhu ITF, si díky finálové účasti zajistí posun na 684. pozici, což je pouhých sedm míst od životního maxima. Její o dva roky mladší sestra Jana je na 642. místě.

Ve finále turnaje ITF W15 v Polsku padla i Lucie Urbanová, která nestačila na domácí tenistku Marcelinu Podlinskou a podlehla jasně ve dvou setech 1:6, 3:6.

Na titul nedosáhl na turnaji ITF M15 ve Slovinsku ani Jan Kumstát. V souboji s Italem Juanem Martínem utkání za stavu 4:6, 7:6 a 1:4 vzdal.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
