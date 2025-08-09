Neskutečná jízda. Kovačková si zahraje o premiérový titul, na turnaji ztratila dva gamy!
A. Kovačková - Vasiljevová 6:0, 6:1
Ve čtyřhře má Kovačková na svém kontě už čtyři deblové tituly, na singlový však stále čeká. Výborně nakročeno k prolomení i této statistiky má právě ve Slovinsku.
Vítězka juniorské wimbledonské čtyřhry s Laurou Samson z předminulého roku plní na turnaji roli nasazené jedničky a zatím si podle toho také počíná. V prvním kole na ni neuhrála ani game Rakušanka Anna Ebsterová, o moc lépe si nevedla ve druhém ani Maďarka Panna Bartha, která získala jedinou hru.
Ve čtvrtfinále proti mladé Češce nenastoupila lichtenštejnská hráčka Sylvie Zundová.
Ani semifinálový duel se nedal nazvat bojem o postup do finále, Kovačková smetla Rusku Alexandru Vasiljevovou drtivě 6:0, 6:1.
V boji o titul se české tenistce pokusí klást odpor druhá nasazená Němka Eva Voraceková. Dosavadním maximem české juniorky bylo semifinále na stejném turnaji v minulém roce.
Kovačková, které patří 677. místo žebříčku, prokazovala stoupající formu už na Livesport Prague Open, kde si proklestila cestu do hlavní soutěže přes kvalifikaci.
V ní si připsala cenné skalpy 219. hráčky světa Australanky Ariny Rodionové či Italky Lucrezie Stefaniniové, která patří 143. příčka. V hlavní soutěži pak nestačila na krajanku Lucii Havlíčkovou.
Výsledky turnaje ITF W15 Slovenske Konjice
Kovačková po skalpu favoritky: Servis mě podržel, jsem moc spokojená
