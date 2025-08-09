Neskutečná jízda. Kovačková si zahraje o premiérový titul, na turnaji ztratila dva gamy!

DNES, 18:58
ITF SLOVENSKE KONJICE - Mezi tenisovými odborníky i fanoušky se častěji skloňuje jméno její mladší sestry Jany. V posledních týdnech se ale o slovo čím dál tím více hlásí Alena Kovačková (17). Na turnaji ITF ve Slovinsku si zahraje o svůj první singlový titul. Cestou do boje o titul navíc věkem ještě juniorka ztratila pouhé dva gamy!
Kovackova Alena
Alena Kovačková si ve Slovinsku počíná naprosto suverénně (@ Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

A. Kovačková - Vasiljevová 6:0, 6:1

Ve čtyřhře má Kovačková na svém kontě už čtyři deblové tituly, na singlový však stále čeká. Výborně nakročeno k prolomení i této statistiky má právě ve Slovinsku.

Vítězka juniorské wimbledonské čtyřhry s Laurou Samson z předminulého roku plní na turnaji roli nasazené jedničky a zatím si podle toho také počíná. V prvním kole na ni neuhrála ani game Rakušanka Anna Ebsterová, o moc lépe si nevedla ve druhém ani Maďarka Panna Bartha, která získala jedinou hru.

Ve čtvrtfinále proti mladé Češce nenastoupila lichtenštejnská hráčka Sylvie Zundová.

Ani semifinálový duel se nedal nazvat bojem o postup do finále, Kovačková smetla Rusku Alexandru Vasiljevovou drtivě 6:0, 6:1.

Alena Kovačková patří k velkým českým nadějím Alena Kovačková patří k velkým českým nadějím (@ @ ČTK / Lebeda Pavel)

V boji o titul se české tenistce pokusí klást odpor druhá nasazená Němka Eva Voraceková. Dosavadním maximem české juniorky bylo semifinále na stejném turnaji v minulém roce.

Kovačková, které patří 677. místo žebříčku, prokazovala stoupající formu už na Livesport Prague Open, kde si proklestila cestu do hlavní soutěže přes kvalifikaci.

V ní si připsala cenné skalpy 219. hráčky světa Australanky Ariny Rodionové či Italky Lucrezie Stefaniniové, která patří 143. příčka. V hlavní soutěži pak nestačila na krajanku Lucii Havlíčkovou.

Výsledky turnaje ITF W15 Slovenske Konjice

Kovačková po skalpu favoritky: Servis mě podržel, jsem moc spokojená

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

2
lvicek
09.08.2025 19:25
Gratulace :). Jen me teda zarazilo, ze jako cislo 677 je tam nasazena jednicka. To je teda opravdu hodne mizerne obsazeny turnaj, ne?
Reagovat
tommr
09.08.2025 19:46
Na turnajích kategorie ITF15 to není nic mimořádnýho. Navíc dneska už každá hráčka z top-1000 umí hrát tenis na slušný úrovni ...
Reagovat

