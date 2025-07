Kovačková po skalpu favoritky: Servis mě podržel, jsem moc spokojená

Velký úspěch si připsala Alena Kovačková (17), když ve finálovém kvalifikačním kole na Livesport Prague Open přehrála vysoce favorizovanou Italku Lucrezii Stefaniniovou jednoznačně 6:3, 6:1. "Hrála jsem opravdu dobře, vybojovala jsem to," říkala po zápase spokojená sedmnáctiletá tenistka.

Gratuluji k postupu do hlavní soutěže. Co na to říkáte?

"Jsem hodně ráda, protože dneska jsem hrála dobře. Byly to hodně těžké dva kvalifikační zápasy, hlavně i ten včera, takže… Jsem ráda, že jsem to nakonec nějak vybojovala."



Měla jste úspěšnost vyhraných výměn po prvním podání téměř osmdesát procent. Byl to právě servis, který vás v zápase nejvíce podržel?

"Ano, řekla bych, že ano. Sice jsem občas měla trochu výpadek, ale jinak mi dnes podání opravdu šlo, za to jsem moc ráda."



Trenéři italské soupeřky ji hodně povzbuzovali. Často jí radili, byli hodně hlasití. Vnímala jste to?

"Ne, já jsem to vůbec ani neslyšela, nevnímala jsem to, takže v pohodě."

Alena Kovačková si připsala cenný skalp. (@ ČTK / Lebeda Pavel)



Co bylo klíčem k dnešní výhře?

"Asi to, že jsem docela dobře servírovala a že jsem ve výměnách minimálně kazila."

Vedla jste 6:3, 5:1, 40:0. Pak byla shoda. Co vám v tu chvíli běhalo v hlavě?

"Stav 40:0 jsem trochu nedala, zaváhala jsem. Naštěstí se mi to nakonec povedlo dotáhnout, za to jsem ráda."

Do zápasu jste vstupovala jako outsiderka. Neměla jste co ztratit. Jak jste to brala?

"Snažila jsem se soustředit na nejbližší míček a nakonec to dopadlo takhle, takže super."



Zatím jste hrála spíše turnaje ITF. Kam řadíte toto vítězství?

"Moc to pro mě znamená. Je to asi poprvé, co jsem vyhrála zápas na turnaji WTA. Navíc dva zápasy v kvalifikaci, to má pro mě opravdu velký význam."

VYLOSOVÁNO! Kdo se stane šampionkou Livesport Prague Open 2025? pic.twitter.com/aJb8klzsUl — Livesport Prague Open (@livesportprague) July 19, 2025

Podpora fanoušků byla zase o něco větší než včera. Co jste na to říkala?

"Jo, určitě jsem byla ráda, že mi takhle přišli všichni fandit. A bylo to super."



Soupeřka hrála kromě bekhendu i obouručný forhend. Už jste někdy proti někomu takovému hrála?

"Myslím, že ne. Bylo to asi poprvé."

Jak se těšíte na hlavní soutěž? Budete vyhlížet rozlosování kvalifikantek?

"Budu, moc se těším, koho dostanu."



Chtěla byste raději českou hráčku?

"Asi mi je to úplně jedno."