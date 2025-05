Sestry Kovačkovy: Když se všechno spojí, hrajeme strašně dobře

Jana Kovačková (14) je jedinou tenistkou v nejlepší tisícovce světového žebříčku WTA, která ještě nedosáhla 15 let. Také je třetí nejmladší šampionkou turnaje kategorie vyšší než W25. A po boku své starší sestry Aleny (16) vítězí na profesionálním okruhu i ve čtyřhře. Jak funguje sesterská spolupráce a co by rády zlepšily, prozradily v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Vše je zatím možná na samotném začátku. Jana a Alena jsou hráčky tenisové Sparty, ale tréninkové zázemí mají i v klubu Sokol Říčany. Logicky, všichni chtějí, aby v tak mladém věku trávily co nejméně času přejezdy mezi tréninky, školou a domovem.

Hlavní trenérkou je maminka Eva Kovačková. Pro dcery se samozřejmě snaží dělat maximum, ale při setkání přiznává, že cítí nejistotu, zda své dcery vede dobře a jakou cestou se vydat, aby rozvoj pokračoval správným směrem.

Výsledky zatím mluví jasně. Obě dívky už jsou wimbledonskými vítězkami. Jana Kovačková v kategorii do 14 let, Alena Kovačková v juniorské čtyřhře s Laurou Samson. Obě jsou také mistryněmi světa do 14 let. Alena se zapsala do kroniky Tennis Europe, když jako první dívka vyhrála v jednom roce ocenění za nejlepší hráčku v kategorii jak do 14, tak do 16 let.

Jana zase triumfovala na prestižním Orange Bowlu do 14 let a v dubnu vyhrála profesionální turnaj kategorie W35 mezi dospělými. "Překvapení to asi bylo, ale já jsem to moc neřešila. Jen jsem hrála a ani jsme to pak nijak neslavili," reaguje na svůj první titul na profesionálním okruhu mladší ze sester.

Do tenisového rozvoje děvčat je ale samozřejmě zapojena celá rodina. "Můžeme si udělat plán, jak potřebujeme," odhaluje hlavní výhodu Jana. Táta, sám výborný hráč a účastník US Open ve čtyřhře, má neméně významnou roli. Starší bratr zase někdy dělá sparingpartnera.

Sestry jsou naprosto rozdílné. Jana je impulzivnější a živější. "Já myslím, že na kurtu i mimo kurt je strašně soutěživá, opravdu hodně a vždycky mě chce porazit," vypráví starší Alena, která byla pro mladšího sourozence velkou inspirací a hnacím motorem. Jana se vždy ve všem chtěla vyrovnat. Toto období už je dle Aleny u konce. "Pro rady už za mnou vůbec nechodí. Protože ona už je lepší než já, takže to pro ni nemá ani smysl."

Alena Kovackova 15 ans (à gauche)

n°10 junior dispute cette semaine le tournoi junior de l'#AusOpen



Sa petite sœur de 13 ans Jana Kovackova ( à droite) va disputer les @LesPetitsAs cette semaine tête de série n°1



Deux sœurs avec un gros gros potentiel pic.twitter.com/PFl4E6mfYF — WTAntho (@WTAntho) January 21, 2024

Z rozdílných povah plynou ale i neshody, například když spolu hrají čtyřhry. "Tím, že jsme každá úplně jiná, tak si občas vůbec nerozumíme, ale když nám to začne jít, tak se všechno najednou spojí a hrajeme strašně dobře," přemýšlí Alena. Společně si zahrály semifinále juniorského Australian Open a minulý měsíc vyhrály i titul mezi profesionálkami na turnaji kategorie W15.

Alena před zápasy nervózní nebývá, mladší Jana má ale jasno, proč tomu tak je. "Jasně, že já bývám nervóznější, protože ona je takový trošku mimoň!" To stejné prý platí i před zkouškami ve škole.

Děvčata patří ke světové špičce juniorského tenisu a na žebříčku WTA se pohybují na podobných místech, což jim umožňuje vyjet na turnaj jako celá rodina. Má to ale i své nevýhody: "Je to hodně těžké. Občas se s Ájou hádáme o tom s kým, kdo a jak půjde na kurt. Nepříjemná situace nastala například během juniorského Australian Open. Na poslední zápas, tam byla Ája s mamkou a já s taťkou. Jenže on pak odešel a já jsem zůstala sama," popisuje čtrnáctiletá Jana nepříjemnou situaci.

Místo nesmělých krůčků do velkého tenisu udělala dvě mladičká česká děvčata velmi přesvědčivý krok. Celý rodinný štáb ale tuší, že se věci brzy budou muset začít měnit. Možná poprvé v jejich kariéře se chystá angažmá dalšího trenéra mimo rodinné vazby.

Dívky se tím ale zatím nezabývají. Mají stanovené jednoduché a jasné plány: "Ráda bych, aby mi hra vydržela celý zápas. A když mě něco rozhodí, tak abych nehrála hůře," uvědomuje si prostor pro zlepšení Jana. Atmosféru velkých turnajů už ochutnaly a tak není divu, co je v hlavách napsáno jako sen: "Chtěla bych hrát grandslamy."

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.