Skvělé Češky! Kovačková i Malečková šokovaly favoritky, zahrají si Livesport Prague Open

Devět českých tenistek mělo jistou účast v hlavní soutěži Livesport Prague Open. Doplnit je mohla ještě trojice krajanek, ty však musely uspět v dnešním finálovém kvalifikačním kole. To se již povedlo Aleně Kovačkové (17) i Jesice Malečkové (30), které si poradily s favorizovanými italskými soupeřkami. Navázat na ně se pokusí i Tereza Martincová (30).

Stefaniniová – A. Kovačková 3:6, 1:6



Karty byly rozdány naprosto jasně. Italka Lucrezia Stefaniniová vstupovala do zápasu v roli 147. hráčky světa, starší ze sester Kovačkových, Aleně, patří 768. příčka. Na kurtu ale nic takového znát nebylo.

V prvním setu si obě tenistky držely servis do stavu 2:2. Do konce sady však Italka už své podání ani jednou neobhájila, Kovačková o něj přišla jen jednou a sadu tak získala za 43 minut překvapivě 6:3.



A sedmnáctiletá Češka kralovala i nadále. Stefaniniová svůj první a poslední game ve druhém setu získala za stavu 2:0 pro domácí hráčku, více jí však Kovačková nedovolila. Za hodinu a 18 minut se mohla radovat z překvapivé výhry 6:3, 6:1, ale především z postupu do hlavní fáze pražského turnaje.

Kovačková se mohla pochlubit vynikající úspěšností ve využívání brejkbolových příležitostí, když jich úspěšně proměnila šest z devíti. Její soupeřka pak byla úspěšná dvakrát z pěti možností. Češka po svém podání získala 62 % výměn, Stefaniniová pouhých 43 %.

Fossaová – Malečková 2:6, 4:6

I Jesica Malečková nastupovala do zápasu proti Nicole Fossaové v roli hráčky, která nemá moc co ztratit. Češce patří pozice na konci šesté stovky, její stejně stará soupeřka je 284. hráčkou světa.

Domácí tenistka ale na papírové předpoklady ohled nebrala. Prolomila hned úvodní podání italské soupeřky, totéž si zopakovala v páté hře, a protože při svém servisu byla bezchybná, za 38 minut brala první set v poměru 6:2.

Ve druhém dějství si obě tenistky držely podání až do stavu 3:3. Pak jako první zaváhala Fossaová a to berounské rodačce stačilo. Italka jí ani jednou v zápase neprolomila podání, a Malečková se tak po hodině a 42 minutách boje mohla radovat z postupu po výsledku 6:2, 6:4.

Malečková si vypracovala sedm možností na prolomení soupeřčina podání, třikrát byla úspěšná. Fossaová dostala jen tři šance, ani jedinou neproměnila. Po svém podání získala Češka 69 % výměn, Italka se dostala na 56 %.

