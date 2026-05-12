Kovačková zničila o více než 400 míst lépe postavenou soupeřku a vládne mladým nadějím
Gorgodzeová – J. Kovačková 1:6, 1:6
Kovačková nastupovala do duelu proti páté nasazené Gorgodzeové s vědomím, že její soupeřce patří 202. příčka, tedy o více než čtyři sta míst lepší pozice, než má ona. Na kurtu se však odehrával úplně jiný příběh. O devatenáct let starší soupeřce vzala patnáctiletá Češka hned její úvodní podání, sama na svém byla bezchybná a šla do vedení 3:0.
Kovačková jedinou brejkbolovou hrozbu odvracela za stavu 3:1, to byl však také jediný drobný problém v jinak suverénním představení. V šesté hře znovu vzala bývalé 108. hráčce světa servis, set následně dopodávala čistou hrou a za pouhých 26 minut získala úvodní dějství jednoznačně 6:1. Zkušená soupeřka marně hledala na rodačku z Trutnova zbraň i v následujícím setu.
Kovačková jednoznačně dominovala ve výměnách, byla jistější hráčkou na servisu i returnu. Gorgodzeová pokračovala ve výkonu plném chyb, ztratila všechny tři úvodní gamy na svém podání a nabrala prakticky neřešitelnou ztrátu 0:5. Až za tohoto stavu se zkušená Gruzínka zmohla na čestný game, když poprvé v zápase vzala své soupeřce podání. Šlo ale jen o čistě kosmetickou úpravu výsledku. Kovačková následně znovu vzala soupeřce podání čistou hrou a za pouhých 56 minut mohla slavit pohodový postup.
Mladší ze sester Kovačkových patří v žebříčku 634. příčka, na svém kontě má dva tituly z okruhu ITF, které posbírala v minulém ročníku. Žebříčkovým maximem českého talentu je 469. pozice z března letošního roku, v rankingu hráček do 18 let jí patří 13. příčka. V necelých šestnácti letech je však suverénně nejvýše postavenou tak mladou tenistkou.
Výsledky dvouhry na turnaji ITF W75 v Trnavě
