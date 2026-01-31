Kovačkovy ovládly další grandslam! V českém finále za necelou hodinu zničily krajanky
A. Kovačková/J. Kovačková – Heřmanová/Žoldáková 6:1, 6:3
Sestry Alena a Jana Kovačkovy i Heřmanová s Žoldákovou zajistily historický úspěch pro český tenis. Poprvé v tenisových dějinách totiž obstaraly finále čtyřhry juniorek na grandslamové scéně výhradně naše hráčky. Konkrétně na Australian Open v něm hrály tenistky z jedné země po dlouhých 38 letech, v roce 1988 došlo na domácí derby mezi Australankami.
Český souboj o letošní titul v Melbourne byl na jednu branku. Nasazené jedničky Kovačkovy dlouho dominovaly, proti krajankám excelovaly na servisu i returnu a velmi rychle se dostaly do vedení 6:1, 4:1. Pak sice dovolily Žoldákové a Heřmanové snížit na 3:4, nicméně následující dva gamy získaly na svou stranu a po pouhých 52 minutách se radovaly z vítězství.
Zatímco Kovačkovy loni ovládly US Open a hrály finále Roland Garros a starší z talentovaných sester Alena vybojovala v roce 2023 wimbledonský triumf s krajankou Laurou Samson, Žoldáková a Heřmanová na grandslamu debutovaly.
V tomto tisíciletí se jedná o teprve třetí český triumf v této disciplíně na Australian Open. Kovačkovy navázaly na Petru Cetkovskou a Barboru Strýcovou (2001) a Miriam Škochovou a Markétu Vondroušovou (2015).
Za poslední dva roky se českým juniorkám podařilo dobýt dívčí čtyřhru na grandslamech už počtvrté. Na Roland Garros 2024 slavila Tereza Valentová se Slovenkou Renátou Jamrichovou, loni ve Wimbledonu kralovala Vendula Valdmannová po boku Američanky s českými kořeny Kristiny Pěničkové a poté na US Open uspěly právě Kovačkovy.
Výsledky čtyřhry juniorek na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
