Kovačkovy ovládly další grandslam! V českém finále za necelou hodinu zničily krajanky

DNES, 06:50
Aktuality 4
AUSTRALIAN OPEN - Alena (17) a Jana (15) Kovačkovy si došly na Australian Open pro druhý společný grandslamový titul. Talentované sestry v ryze českém finále deklasovaly 6:1, 6:3 krajanky Terezu Heřmanovou (16) a Denisu Žoldákovou (18) a potvrdily roli nasazených jedniček.
Profily hráčů
Kovackova Alena
Zoldakova Denisa
Kovackova Jana
Alena Kovačková získala už třetí grandslamový titul (© Sport PSNEWZ / PsnewZ / Profimedia)

A. Kovačková/J. Kovačková – Heřmanová/Žoldáková 6:1, 6:3

Sestry Alena a Jana Kovačkovy i Heřmanová s Žoldákovou zajistily historický úspěch pro český tenis. Poprvé v tenisových dějinách totiž obstaraly finále čtyřhry juniorek na grandslamové scéně výhradně naše hráčky. Konkrétně na Australian Open v něm hrály tenistky z jedné země po dlouhých 38 letech, v roce 1988 došlo na domácí derby mezi Australankami.

Český souboj o letošní titul v Melbourne byl na jednu branku. Nasazené jedničky Kovačkovy dlouho dominovaly, proti krajankám excelovaly na servisu i returnu a velmi rychle se dostaly do vedení 6:1, 4:1. Pak sice dovolily Žoldákové a Heřmanové snížit na 3:4, nicméně následující dva gamy získaly na svou stranu a po pouhých 52 minutách se radovaly z vítězství.

Zatímco Kovačkovy loni ovládly US Open a hrály finále Roland Garros a starší z talentovaných sester Alena vybojovala v roce 2023 wimbledonský triumf s krajankou Laurou Samson, Žoldáková a Heřmanová na grandslamu debutovaly.

V tomto tisíciletí se jedná o teprve třetí český triumf v této disciplíně na Australian Open. Kovačkovy navázaly na Petru Cetkovskou a Barboru Strýcovou (2001) a Miriam Škochovou a Markétu Vondroušovou (2015).

Za poslední dva roky se českým juniorkám podařilo dobýt dívčí čtyřhru na grandslamech už počtvrté. Na Roland Garros 2024 slavila Tereza Valentová se Slovenkou Renátou Jamrichovou, loni ve Wimbledonu kralovala Vendula Valdmannová po boku Američanky s českými kořeny Kristiny Pěničkové a poté na US Open uspěly právě Kovačkovy.

Výsledky čtyřhry juniorek na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
Liverpool22
31.01.2026 07:06
Alena + Jana parádní tenis smile Dnes bylo vidět, že ségry jsou sehrané a vědí co mají na kurtu dělat. Líbilo se mi, že hrály kreativně - výborné voleje, občas kraťas, lob....Zkrátka paráda. Holky jsou velkým příslibem hlavně v deblu a až dospějou, tak se máme na co těšit. smile
Tereza + Denisa zklamaní - jen pinkání bez nápadu či myšlenky.
Reagovat
JLi
31.01.2026 07:11
smile smile
Reagovat
George_Renel
31.01.2026 07:11
Když nevyjde singlová kariéra, mohly by jít cestou bratrů Bryanů.
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 07:21
Co se týče singlu bych zatím nedělal žádné závěry jelikož holky jsou hodně mlaďounké. Narážím na to, že 15letá Jana vypadá co se týče fyzična spíš jako školačka ze základky - prostě postavou to je ještě děcko. Takže to chce klid, nic neuspěchat, netlačit na pilu a vše nechat přirozeně plynout. smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist