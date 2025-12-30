Krejčíková a Menšík už jsou na místě. České duo zkusí navázat na Muchovou a Macháče

DNES, 13:00
Barbora Krejčíková, Jakub Menšík i zbytek českého týmu už dorazili do australského Sydney, kde za pár dní vypukne další ročník United Cupu a zároveň nová tenisová sezona. V soutěži smíšených družstev se bude Česko snažit zopakovat skvělý loňský výsledek, na který dosáhli Karolína Muchová s Tomášem Macháčem.
Barbora Krejčíková bude jednou z hlavních opor českého týmu (© SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

V soutěži smíšených družstev by měli Česko reprezentovat zejména dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře Krejčíková a úřadující vítěz jednoho z podniků Masters Menšík. Tým doplňují Linda Fruhvirtová, Dalibor Svrčina a debloví specialisté Miriam Škochová a Adam Pavlásek.

Čeští tenisté začnou v pondělí 5. ledna soubojem s Norskem. Krejčíková by měla potvrdit roli favoritky proti Malene Helgové a Menšík vyzve Caspera Ruuda. O den později je čeká duel s domácí Austrálií v čele s vycházející hvězdou Mayou Jointovou a členem TOP 10 Alexem de Minaurem.

Obě hlavní opory českého výběru bojovaly v posledních měsících se zdravotními problémy. Krejčíková si během asijské tour vážně zranila koleno a při prosincovém pokusu o návrat na kurty skrečovala hned úvodní zápas. Menšíka zase trápilo koleno i chodidlo a musel vynechat třeba Masters v Paříži.

Krejčíková s Menšíkem se každopádně pokusí navázat na loňský výsledek, na který Česko dosáhlo díky Muchové a Macháčovi. Ti dostali naše barvy až do semifinále, v němž padli s pozdějším šampionem Spojenými státy.

Češi se účastní i čtvrtého ročníku United Cupu. V letech 2023-24 skončili již ve skupinové fázi.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
