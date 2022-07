Krejčíková: Celý rok jsem se těšila na domácí fanoušky

"Čekala jsem na to celý rok, až si zahraju zase v Česku. Těšila jsem se na to, jaká bude atmosféra a fanoušci. Jsem tady doma a já jsem doma ráda," řekla na tiskové konferenci Krejčíková.

"Před zápasem byla malá, správná nervozita a po těch přechodech z jednoho povrchu na druhý jsem ze začátku nevěděla, co čekat. Rozjezd byl proto pomalejší, ale postupně jsem se zlepšovala a na konci jsem už hrála dobrý tenis," doplnila rodačka z Brna.

Zatímco vloni vyhrála Krejčíková turnaj Prague Open coby čerstvá vítězka grandslamového Roland Garros, letos je v jiné pozici. Na jaře ji zbrzdilo zranění lokte a na větší úspěch ve dvouhře od té doby čeká. "Motivace uspět je obrovská. Dlouho jsem nehrála a teď se snažím dostat do formy. Počítá se každé kolo, takže jsem ráda, že se mi přes to první podařilo přejít a těším se na další," uvedla.

A je ráda, že je zase fit. "Všechno dobré. Musím zaklepat, že jsem zdravá, což je to nejdůležitější. Zdraví drží a to je hlavní k tomu, abych začala hrát dobře," podotkla osmnáctá hráčka světa.

V červenci si musí zvykat už na třetí odlišný povrch. Po trávě ve Wimbledonu absolvovala turnaje v Budapešti a Hamburku na antuce a nyní v Praze se sžívá s betonem.

"Bylo to náročné, ale teď jsem v situaci, kdy potřebuji hrát co nejvíc zápasů. Proto jsme zvolili tento program. Věděla jsem, že to bude těžké a že budu muset hodně bojovat. Z tohoto důvodu jsem ale tady. Budu se snažit, abych se dostala co nejdál," uvedla Krejčíková.

Od přechodu na aktuální povrch si hodně slibuje. "Na betonu se cítím líp, protože jsem na něm hrála v poslední době nejvíc. Jsem ráda, že betonová sezona začíná," doplnila česká dvojka, která vyzve v dalším kole Japonku Nao Hibinovou.

Krejčíkovou potěšil i fakt, že dnes uspěly další tři mladé Češky: Lucie Havlíčková, Linda Nosková a Dominika Šalková. "Je to super, že tu holky mají možnost hrát. Přeju jim, aby se jim dařilo. Líbí se mi, že mladší generace nastupuje, že se jí daří a že nás jednou zastoupí," řekla a s úsměvem dodala, že si ale mladší krajanky ještě zatím pro žádnou radu nepřišly.