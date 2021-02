Krejčíková je na Australian Open už třetím rokem po sobě ve finále mixu a zaútočí na hattrick

Barbora Krejčíková hraje v posledních letech smíšenou čtyřhru jen na Australian Open, nicméně v Melbourne Parku kraluje. Předloni triumfovala po boku svého letošního parťáka Rajeeva Rama, loni společně s Chorvatem Nikolou Mektičem a stala se první hráčkou po 31 letech, která v Melbourne obhájila titul v mixu. Třikrát po sobě od obnovení mixu v roce 1987 nikdo trofej nezískal.

Pětadvacetiletá Krejčíková s o 11 let starším Ramem po cestě do letošního finále ztratili jediný set, a to ve druhém kole s japonským duem Ena Šibaharaová, Ben McLachlan, proti němuž dokonce odvraceli mečbol.

V dnešním semifinále měli naopak zápas od začátku pod kontrolou, proti domácím nadějím Storm Sandersové a Marcovi Polmansovi odvrátili šest ze sedmi brejkbolů a za 64 minut je porazili hladce 6-3 6-3.

V mixu už 14 zápasů neporažená Krejčíková bude na hattrick útočit proti lepším ze souboje Samantha Stosurová, Matthew Ebden - Desirae Krawczyková, Joe Salisbury. Finále je na programu v sobotu po skončení finále dvouhry žen. Krejčíkovou navíc zítra čeká finále čtyřhry po boku Kateřiny Siniakové.