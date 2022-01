Krejčíková je poprvé ve třetím kole Australian Open. Martincová padla s Giorgiovou

Barbora Krejčíková startuje na Australian Open potřetí a stejně jako v předchozích dvou letech si zahrála druhé kolo. Letos v něm poprvé uspěla, po úvodní hladké výhře 6-2 6-0 nad Němkou Andreou Petkovicovou si dnes poradila 6-2 6-3 s Číňankou Xiyu Wang.



Šestadvacetiletá rodačka z Ivančic, která minulý týden na svém prvním turnaji sezony v Sydney prohrála až ve finále v tie-breaku třetí sady, se v nepříliš pohledném zápase těžko dostávala do rytmu. Třikrát ztratila podání, sama však využila 7 z 12 brejkbolů a po hodině a čtvrt mohla zvednout ruce na hlavu. Dvacetiletá soupeřka zápas ukončila 30. nevynucenou chybou.



"Je to hráčka na vzestupu. Ještě není tak známá, takže ji nemám načtenou. Ale s trenérem jsme se na zápas dobře připravili a já věděla, co mám čekat," řekla v pozápasovém rozhovoru svěřenkyně Aleše Kartuse. Krejčíková soupeřce oplatila pět let starou porážku z turnaje ITF v Burnie,



Krejčíková má teoretickou šanci stát se po Australian Open světovou jedničkou dvouhry, k čemuž potřebuje postoupit minimálně do finále. Záležet bude i na výsledcích současné první hráčky žebříčku WTA Australanky Ashleigh Bartyové a Bělorusky Aryny Sabalenkové.



O zkompletování sbírky grandslamových osmifinále si vítězka loňského French Open Krejčíková zahraje s vítězkou French Open z roku 2017 Jelenou Ostapenkovou (h2h 1-2). S o dva roky mladší Lotyškou první dva vzájemné zápasy již v roce 2015 prohrála, ale loni v Dubaji ji snadno přehrála.



"Těším se, že budu hrát další zápas. Miluji to tady, v Austrálii, je to moje oblíbená destinace. Těším se, že se s ní utkám. Uvidím, na jaké úrovni jsem," poznamenala Češka k duelu s turnajovou šestadvacítkou.



Bývalá světová pětka Ostapenková, aktuálně 27. hráčka světa, v Melbourne podruhé otočila nepříznivý vývoj. Po Slovence Anně Karolíně Schmiedlové dnes zdolala 4-6 6-2 6-4 Američanku Alison Riskeovou a postupem do 3. kola vyrovnala své maximum na Australian Open z roku 2018.



Martincová chvilkového kolapsu Giorgiové nevyužila

Tereza Martincová při všech šesti předchozích startech v Melbourne Parku vypadla v kvalifikaci. Díky životní loňské sezoně, během které se konečně prokousala do elitní stovky žebříčku, následně do nejlepší padesátky a v Praze hrála své první finále na okruhu WTA, si však vysloužila přímý start v hlavní soutěži.



Svůj debut na prvním podniku velké čtyřky zahájila skalpem Lauren Davisové ze Spojených států a do sbírky jí tak chybí už jen výhra z US Open. Své grandslamové maximum (třetí kolo loňského Wimbledonu) ale vyrovnat nedokázala, ve druhém kole podlehla 2-6 6-7(2) Camile Giorgiové.



S Martincovou už to za stavu 2-6 2-5 vypadalo hodně špatně. Giorgiová nicméně předvedla kolaps, začala chybovat, úplně jí odešel servis a 27leté Češce dovolila skóre srovnat. Pražská rodačka se dokonce ve 12. gamu dostala do vedení 30-0 a byla dva míčky od rozhodující sady, pak však zkazila jednoduchý return a ve zbytku utkání uhrála jen dva body. Třicetiletá Giorgiová si o první melbournské osmifinále zahraje se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou.



"Vedla jsem 6-5 a 30-0, ona slušně servírovala, za stavu 30-15 jsem se snažila jít do returnu druhého servisu, trefila jsem pásku. V tie-breaku rozehrála výborně začátek a nedala mi moc možnost, abych něco vymyslela," řekla serveru iDNES.cz.

Zítra se o postup mezi nejlepší dvaatřicítku poperou ještě Markéta Vondroušová, Marie Bouzková a v mužském turnaji Tomáš Macháč.



V Melbourne dnes odstartovala také soutěž ve čtyřhře a úspěšně vstoupily do prvního společného Australian Open Marie Bouzková s Lucií Hradeckou. Desáté nasazené Češky, čtvrtfinalistky loňského Wimbledonu a US Open, na úvod porazily výhrou 6-3 6-4 rumunsko-gruzínské duo Baraová/Gorgodzeová.