Krejčíková přežila bitvu s Townsendovou. Odvrátila osm mečbolů a vyrovnala své maximum
Krejčíková – Townsendová 1:6, 7:6, 6:3
Krejčíková vstoupila do osmifinálového duelu dvojchybou, v úvodních gamech zápasu to však byla česká tenistka, kdo určoval tempo výměn. Vítězné údery však svěřenkyně Jiřího Nováka prokládala čím dál tím častěji i nevynucenými chybami, což ji také stálo za stavu 1:1 první prohrané podání a od té chvíle se už Češce úplně přestalo dařit. Townsendová, která ještě neztratila na turnaji ani set, si počínala na kurtu bezchybně. Ukvapené údery české hráčky končily často za základní čarou, což domácí tenistce stačilo. Třikrát prolomila nejistě působící Krejčíkové podání a úvodní dějství získala rozdílem pěti her za 29 minut hry.
Rodačka z Chicaga měla v prvním setu 93 % úspěšnost prvního podání, po kterém získala třináct z patnácti výměn (81 %). Krejčíková dostala do hry každý druhý servis, úspěšnost získaných bodů neměla ani poloviční.
Ani ze začátku druhé sady se obraz hry příliš neměnil. Uvolněně hrající Američanka se mohla opřít o výbornou hru od základní čáry, na rozdíl od své soupeřky se nedopouštěla tolika nevynucených chyb. Za stavu 2:1 ze svého pohledu znovu vzala wimbledonské šampionce servis. Brejk však Townsendová nepotvrdila a i ona poprvé v zápase přišla o podání. Krejčíkové se povedlo ještě zápas zkomplikovat. S Američankou začala hrát vyrovnaně, v desátém gamu odvrátila mečbol a po druhém brejku šla podávat na zisk sady. Získat set se jí však nepovedlo a rozhodovala až dramatická zkrácená hra.
V té se Češka dostala do vedení 3:1 a sahala po srovnání. Následně ale prohrála pět bodů v řadě. Nervózní Američanka ještě další čtyři mečboly, tři z toho v řadě, nevyužila. Ten poslední odvrátila Češka skvělým vítězným bekhendem a po skvělé práci na síti si vypracovala setbol. Celkem tři šance však zahodila a poté nabídla soupeřce další tři mečboly. Dva z nich Krejčíková smazala vítěznými údery. Díky odvážné hře nakonec obrovské drama ukončila a tie-break získala poměrem 15:13.
Češka v šesté hře třetího setu získala brejk, který sice nepotvrdila, v další hře ale znovu sebrala Američance podání a tím utkání rozhodla. Devátou hru při vlastním podání zvládla a po třech hodinách a šesti minutách obrovské bitvy postoupila do dalšího kola.
Krejčíková na US Open došla nejdál při své premiéře v hlavní soutěži před čtyřmi lety. V boji o semifinále ji tehdy zastavila až Aryna Sabalenková. Od té doby se jí nedařilo přejít přes druhé kolo. To dokázala až letos, kdy především díky cenným výhrám nad šampionkou z Montrealu Victoriií Mbokovou, domácí Emmou Navarrovou a Townsendovou svůj nejlepší výsledek na turnaji vyrovnala.
O semifinále se Krejčíková utká s loňskou finalistkou Jessicou Pegulaovou, která v New Yorku chytla skvělou formu. Nasazená čtyřka na turnaji postupuje naprosto suverénně, ještě neztratila set a v osmifinále s Ann Liovou ztratila jen tři hry.
Výsledky ženské dvouhry na US Open
Šílené drama. Bára má do optimální formy daleko, spousta chyb, které dokáže vyrobit, je na hráčku jejího formátu opravdu šokujících.
V hlavě ale byla dnes neuvěřitelně silná a úžasně zabojovala.
Proti mečbolům hrála svůj nejlepší tenis, 5 z nich odvrátila winnerem.
Měla i štěstí, při jednom jen těsně trefila čáru. Asi by si měla představit, že hraje neustále proti mečbolům, protože tam prostě neudělá chybu.
Škoda, že nepustila Taylor k více mečbolům, Lucka Plekanec Šafářová jich kdysi na AO odvrátila 9, takže se nejedná ani o český rekord.
Čtvrtfinále? Netipovatelné. Tahle výhra ji může neuvěřitelně nakopnout jako v minulosti již několikrát, nebo ji mohl zápas úplně fyzicky i mentálně vyždímat. Nechme se překvapit, s čím se proti Peggy vytasí.
Jinak o osudu utkání rozhodlo, když ve druhém setu do hlediště dorazila Ostapenko se slabikářem v ruce.
Bára si určitě zaslouží pochvalu za tu hru při mečbolech, osm jich neodvrátíte každý den, natož v osmifinále grandslamu proti domácí tenistce.
Do své proslulé zóny má však daleko a už je nejvyšší čas, protože Pegula už ji se svým vracením nedaruje ani míček. Něco mi ale říká, že vstup do zápasu bude obdobný jako v těch předchozích dvou. Otázka, jestli ho otočí i tentokrát.