Krejčíková přežila bitvu s Townsendovou. Odvrátila osm mečbolů a vyrovnala své maximum

VČERA, 00:03
Barbora Krejčíková (29) vyrovnala svůj nejlepší výsledek na US Open z roku 2021. Česká tenistka v osmifinále proti domácí Taylor Townsendové (29) předvedla skvělý obrat z 1:6, 1:3 a odvrátila celkem osm mečbolů. Po vydřeném vítězství 1:6, 7:6, 6:3 postoupila mezi osmičku nejlepších a v boji o semifinále se utká s loňskou finalistkou Jessicou Pegulaovou, která v New Yorku chytla skvělou formu.
Krejčíková v zápase s Townsendovou (@ TIMOTHY A.CLARY / AFP / AFP / Profimedia)

Krejčíková – Townsendová 1:6, 7:6, 6:3

Krejčíková vstoupila do osmifinálového duelu dvojchybou, v úvodních gamech zápasu to však byla česká tenistka, kdo určoval tempo výměn. Vítězné údery však svěřenkyně Jiřího Nováka prokládala čím dál tím častěji i nevynucenými chybami, což ji také stálo za stavu 1:1 první prohrané podání a od té chvíle se už Češce úplně přestalo dařit. Townsendová, která ještě neztratila na turnaji ani set, si počínala na kurtu bezchybně. Ukvapené údery české hráčky končily často za základní čarou, což domácí tenistce stačilo. Třikrát prolomila nejistě působící Krejčíkové podání a úvodní dějství získala rozdílem pěti her za 29 minut hry.

Rodačka z Chicaga měla v prvním setu 93 % úspěšnost prvního podání, po kterém získala třináct z patnácti výměn (81 %). Krejčíková dostala do hry každý druhý servis, úspěšnost získaných bodů neměla ani poloviční.

Ani ze začátku druhé sady se obraz hry příliš neměnil. Uvolněně hrající Američanka se mohla opřít o výbornou hru od základní čáry, na rozdíl od své soupeřky se nedopouštěla tolika nevynucených chyb. Za stavu 2:1 ze svého pohledu znovu vzala wimbledonské šampionce servis. Brejk však Townsendová nepotvrdila a i ona poprvé v zápase přišla o podání. Krejčíkové se povedlo ještě zápas zkomplikovat. S Američankou začala hrát vyrovnaně, v desátém gamu odvrátila mečbol a po druhém brejku šla podávat na zisk sady. Získat set se jí však nepovedlo a rozhodovala až dramatická zkrácená hra.

V té se Češka dostala do vedení 3:1 a sahala po srovnání. Následně ale prohrála pět bodů v řadě. Nervózní Američanka ještě další čtyři mečboly, tři z toho v řadě, nevyužila. Ten poslední odvrátila Češka skvělým vítězným bekhendem a po skvělé práci na síti si vypracovala setbol. Celkem tři šance však zahodila a poté nabídla soupeřce další tři mečboly. Dva z nich Krejčíková smazala vítěznými údery. Díky odvážné hře nakonec obrovské drama ukončila a tie-break získala poměrem 15:13.

Češka v šesté hře třetího setu získala brejk, který sice nepotvrdila, v další hře ale znovu sebrala Američance podání a tím utkání rozhodla. Devátou hru při vlastním podání zvládla a po třech hodinách a šesti minutách obrovské bitvy postoupila do dalšího kola.

Krejčíková na US Open došla nejdál při své premiéře v hlavní soutěži před čtyřmi lety. V boji o semifinále ji tehdy zastavila až Aryna Sabalenková. Od té doby se jí nedařilo přejít přes druhé kolo. To dokázala až letos, kdy především díky cenným výhrám nad šampionkou z Montrealu Victoriií Mbokovou, domácí Emmou Navarrovou a Townsendovou svůj nejlepší výsledek na turnaji vyrovnala.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

O semifinále se Krejčíková utká s loňskou finalistkou Jessicou Pegulaovou, která v New Yorku chytla skvělou formu. Nasazená čtyřka na turnaji postupuje naprosto suverénně, ještě neztratila set a v osmifinále s Ann Liovou ztratila jen tři hry.

Výsledky ženské dvouhry na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Komentáře

17
Přidat komentář
Preview.lover
01.09.2025 00:53
Všechny MB: https://twitter.com/PojdBase/status/1962274925177184300
Reagovat
Dobry-den
01.09.2025 00:29
Obrovská gratulace Báře. smile

Šílené drama. Bára má do optimální formy daleko, spousta chyb, které dokáže vyrobit, je na hráčku jejího formátu opravdu šokujících.

V hlavě ale byla dnes neuvěřitelně silná a úžasně zabojovala.
Proti mečbolům hrála svůj nejlepší tenis, 5 z nich odvrátila winnerem.
Měla i štěstí, při jednom jen těsně trefila čáru. Asi by si měla představit, že hraje neustále proti mečbolům, protože tam prostě neudělá chybu.

Škoda, že nepustila Taylor k více mečbolům, Lucka Plekanec Šafářová jich kdysi na AO odvrátila 9, takže se nejedná ani o český rekord.

Čtvrtfinále? Netipovatelné. Tahle výhra ji může neuvěřitelně nakopnout jako v minulosti již několikrát, nebo ji mohl zápas úplně fyzicky i mentálně vyždímat. Nechme se překvapit, s čím se proti Peggy vytasí.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
01.09.2025 00:32
Nechci věřit tomu, že dokáže přestat dělat masově UE a DF. Teď měla 51 UE, proti Navarro myslím 53. S takovým počtem chyb nemá proti Pegule nejmenší šanci a dostane 1:6 3:6, něco takového.
Reagovat
vavrinec
01.09.2025 00:29
Tipoval jsem správně, že když to Bára dostane do třetího, že Taylor poněkud dojde a začne i víc chybovat. Ale že to bude ve druhém takové peklo, to bych si fakt netipnul.
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 00:37
Ve 3. setu Taylor i dle řeči těla zvadla - nakoplo jí až když snížila na 4:3 ale Bára už si vše zkušeně pohlídala.
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 00:13
smile B smile Á smile R smile A smile super a velká gratulace k vydřenému postupu smile Bára potvrdila, že je mentálně hodně silná a i když se herně nedaří dokáže zápas urvat na auru GS vítězky smile
Reagovat
Honza-K
01.09.2025 00:52
Reagovat
Kandinsky1
01.09.2025 00:12
Baruška
Jinak o osudu utkání rozhodlo, když ve druhém setu do hlediště dorazila Ostapenko se slabikářem v ruce.
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 00:17
Penko to holt rozhodla smile
Reagovat
horska.kraslice
01.09.2025 00:19
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.09.2025 00:31
Naducánek fakt přišel škodit?
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
01.09.2025 00:35
To není pravda. Ostapenko tam ostentativně chodila s Vergiliem v originále, aby všem ukázala, jak je nesmírně vzdělaná. A chce taky všem ukázat, že Vergilia v originále si nemusí číst pouze skladníci ve šroubárně nýbrž i tenistky.
Reagovat
GaelM
01.09.2025 00:59
Reagovat
Amadeus1
01.09.2025 00:08
Baruno, Báro, Baruško - díky!
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 00:14
smile
Reagovat
Serpens
01.09.2025 00:05
Jestli Bára sejme i Pegulu, tak se do toho nejspíš vloží Trump a zakáže jí vstup do USA.

Bára si určitě zaslouží pochvalu za tu hru při mečbolech, osm jich neodvrátíte každý den, natož v osmifinále grandslamu proti domácí tenistce.
Do své proslulé zóny má však daleko a už je nejvyšší čas, protože Pegula už ji se svým vracením nedaruje ani míček. Něco mi ale říká, že vstup do zápasu bude obdobný jako v těch předchozích dvou. Otázka, jestli ho otočí i tentokrát.
Reagovat
Liverpool22
01.09.2025 00:15
Jo, jo proti Peggy by to chtělo chytnout začátek zápasu smile
Reagovat

