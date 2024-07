Krejčíková: Radost z výhry je obrovská. Byl to těžký a nepříjemný los

Když Barbora Krejčíková (28) proměnila v dohrávaném utkání prvního kola Wimbledonu proti Rusce Veronice Kuděrmetovové (27) mečbol, hlasitě si zakřičela. Z vítězství nad bývalou světovou devítkou 7:6, 6:7, 7:5 a úspěšného vstupu do grandslamového turnaje v All England Clubu měla radost a chce věřit, že nastartovala novou šňůru. Novinářům řekla, že ji může inspirovat i loňská cesta šampionky Markéty Vondroušové (25).

"Ty emoce byly obrovské. Byl to zápas nahoru dolů. Měla jsem obrovskou radost, že jsem to dokázala ubojovat, protože si myslím, že jsme obě hrály na velice slušné úrovni. Jsem ráda, že to vyšlo pro mě," řekla Krejčíková.

Ve Wimbledonu prošla z úvodní fáze počtvrté za sebou. Zapsala ale teprve třetí vítězství od dubna, kdy se vracela po zranění a nemoci. Přála si, aby dnešní výhra symbolizovala nový začátek.

"Uvidí se v dalším zápase. Může to tak být a nemusí. Jsme na trávě, tady je to nevyzpytatelné. Dnes jsem hlavně ráda, že se mi to povedlo. Měla jsem velice nepříjemný a těžký los. Těším se, že si tu zahraju další zápas," uvedla hráčka z Ivančic.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

V dramatickém třetím setu nejprve proti Kuděrmětovové za stavu 5:4 zápas nedopodávala. Po dalším brejku zase začala při vedení 6:5 na servisu dvěma dvojchybami. Nakonec ale vývoj otočila a využila druhý mečbol. Vyhrála po třech hodinách a 19 minutách.

"Ani nevím, že jsem dala dvě dvojchyby. Nijak jsem to nevnímala, šla jsem míč po míči. Říkala jsem si, že teď je to můj moment. Teď, nebo nikdy. Za stavu 0:30 jsem si řekla, že do toho půjdu agresivně, odvážně, a když ten game neuhraju, tak je to 6:6 a bojuje se dál. Byla jsem ráda, že jsem pak dala první servis, ona mi to nezreturnovala," popsala Krejčíková.

This Czech Won't Bounce!



Barbora Krejcikova was developing a pattern at Wimbledon...



2021: 4th round

2022: 3rd round

2023: 2nd round



But Babs wasn't going out like that in 2024, y'all.



Krejcikova holds on to defeat Veronika Kudermetova, 7-6⁴, 6-7¹, 7-5, to reach round 2. pic.twitter.com/wqecp3RhIv — Tick Tock Tennis (@TickTockTennis) July 3, 2024

O rok mladší Kuděrmetovovou porazila podruhé a ukončila proti ní sérii tří porážek. Při připomínce toho, že ruskou tenistku vyřadila minulý rok ve Wimbledonu ve druhém kole pozdější šampionka Vondroušová, se Krejčíková usmála. "Je to inspirace. Velká inspirace," podotkla.

V dalším kole ji čeká Američanka Katie Volynetsová, s níž se utká poprvé. "Hlavně musím zaťukat tady na dřevo, že jsem zdravá. To je základ pro to, že týden co týden můžu trénovat, připravovat se a snažit se o výsledky, než když chvilku hraju, nehraju a pak se zase vracím. Je to složité. Zatím se mi to takhle nikdy nestalo. Teď to bylo hodně náročné období," uvedla Krejčíková.