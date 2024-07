Krejčíková se musela vypořádat s rozdílným stylem soupeřek. Se Siniakovou před obhajobou stále netrénovaly

Barbora Krejčíková (28) během úvodních dvou kol olympijského turnaje čelila dvěma různým herním stylům. Po antukářce Saře Sorribesové ze Španělska ji dnes vyzvala čínská ranařka Xinyu Wang. Rozdíly mezi soupeřkami popisovala čerstvá wimbledonská šampionka v rozhovoru s českými novináři po zápase, v němž ji potrápil drdol.

Odlišné byly její poslední dvě konkurentky ve všem. "Tato hráčka je vyšší. Je to spíš holka, která má radši rychlejší povrchy, betony. Dobře servíruje. Snaží se hrát rány z obou stran. Snaží se do toho i tlačit. Včera jsem měla hráčku, která spíš stojí dál za lajnou a běhá, hraje vysoké antukové míče," popsala Krejčíková.

Zatímco v neděli vybojovala vítězství až v tie-breaku třetího setu, dnes vyhrála ve dvou setech. Nechtěla ale hodnotit, jaký herní styl byl pro ni příjemnější. "Neřeším to," poznamenala dvojnásobná grandslamová šampionka.

V dnešním zápase dostala od umpirové rozhodčí napomenutí za překročení času, když si v gamu při soupeřčině podání příliš dlouho předělávala neposlušný drdol. Marně se hájila, že rychleji to nešlo. "Rozhodčí mi vysvětlovala, že soupeřka servírovala a ona se k tomu musí nějak vyjádřit. Myslím si, že to bylo asi zbytečné, ale je to tak, jsou tak pravidla, takže příště to budu muset vymyslet nějak jinak," komentovala tento okamžik.

Zatímco ve dvouhře má za sebou dvě vítězství a je mezi nejlepší šestnáctkou, ve čtyřhře se ještě na kurt s Kateřinou Siniakovou při obhajobě olympijského zlata z Tokia nedostaly. A to ani na trénink.

"Já pořád hraju singly a tím, že hraju ve dvanáct, tak se snažím šetřit síly, abych na zápas byla nažhavená a ready bojovat," vysvětlovala Krejčíková, proč ani neví, jestli nějakou společnou přípravu před prvním kolem na OH stihnou. V rámci olympijské přípravy ale minulý týden obnovily spolupráci a vyhrály antukový turnaj WTA v Praze.

Večer bude podporovat krajanku Seemanovou

Večerní program měla čerstvá osmifinalistka tenisového turnaje na olympijských hrách v Paříži Barbora Krejčíková naplánovaný jasně. Chystá se v olympijské vesnici sledovat plavecké finále s účastí své jmenovkyně Barbory Seemanové. Řekla to českým novinářům.

Do společné klubovny v domě, který obývá česká výprava, se těšila. "Máme tam velkou obrazovku a večer se tam většinou s dalšími sportovci potkáváme. Když je nějaký program, že Češi závodí, tak se koukáme a fandíme," řekla. A dnešní pařížský večer bude z českého pohledu hodně zajímavý. Seemanovou čeká na 200 metrů volný způsob možná životní závod, před třemi lety v Tokiu byla šestá.

Ke konci tenisového programu to může být právě Krejčíková, ke komu se budou upírat zraky českých olympioniků. Zatím je v boji o medaile ve dvouhře i ve čtyřhře, do níž společně s Kateřinou Siniakovou jako obhájkyně zlata ještě nezasáhly.

Dnes nestrávila Krejčíková v areálu Rolanda Garrose tolik času jako v neděli, kdy o postup do druhého kola bojovala zhruba tři hodiny a pak měla velký hlad. "Musím tady prvně udělat regeneraci a potom pojedu zpátky do vesnice. Budu asi odpočívat, protože včera jsem dojela poměrně pozdě a lehla jsem do postele a asi hodinu jsem spala, než jsem byla schopná nějak fungovat dál," přiblížila své plány.

Chce být rozhodně vzhůru krátce před 22. hodinou, kdy se Seemanová odrazí ze startovního bloku a v sedmé dráze bude bojovat o své místo v české olympijské historii.