Krejčíková se Siniakovou do finále French Open neprošly, s Babosovou a Mladenovicovou prohrály i potřetí

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou do letošní sezony vstoupily triumfem v Shenzhenu, ale od té doby na další společné prvenství čekají, přestože se na následujících třech akcích dostaly mezi nejlepší kvarteto.

České tenistky nechyběly v semifinále ani na právě probíhajícím French Open. Do dalšího kola je však nepustily loňské šampionky Tímea Babosová s Kristinou Mladenovicovou a vyhrály i třetí vzájemný souboj s českým duem.

Krejčíková se Siniakovou prohrávaly už 2-6 0-2 a s jejich šancemi na postup to nevypadalo vůbec dobře. Češky se však rozehrály, soupeřky začaly pomáhat občasnými chybami a v rozhodující sadě se naše naděje dostaly do vedení brejku. Ten ale nedokázaly potvrdit, možná i kvůli spornému momentu, kdy umpirová sudí vyhodnotila dopad míčku v prospěch soupeřek.

"Řekla, že byl dobrý, a vůbec s námi nediskutovala. Byl to ale jasný aut, nikde se nedotýkal čáry. Člověk s tím nic nenadělá," hlesla Krejčíková. Češky na výrok nevěřícně koukaly. Ještě chvilku nad místem stály a divily se. Rozhozená Krejčíková pak o servis přišla na 3:3. "Úplně to zkazilo zápas. Vedly jsme, byly na vlně a blbě zahlášený míč to celý otočí. Nemám moc slov, jedině hnusné výrazy, což asi není v pořádku. Je to smutné," láteřila Krejčíková.

I její parťačka řekla, že stopa po míčku byla v autu. "Určitě aut. Neviděla jsem dotyk lajny. Dle mého názoru byl taky jasně v autu," byla si jistá Siniaková.

Prvnímu mečbolu čelily Krejčíková se Siniakovou, které v utkání využily jen čtyři z 15 brejkbolů, již za stavu 4-5, ten odvrátily a poté měly samy možnost slavit brejk. Ani ony však neuspěly a v závěrečném maratonském gamu už odpověď na celkově šestý mečbol nenašly.

"Odehrály jsem tady nejlepší zápas. I když jsme prohrály, tak jsme byly mnohem lepší," řekla Krejčíková novinářům a za zlomový označila sporný míč v šesté hře třetí sady uznaný soupeřkám. "Přijde mi to strašně nefér. Je to nakoplo a nám o pár míčků uteklo. Ale jsme mladé, přijde další šance," prohlásila Krejčíková.

Krejčíková se Siniakovou se finále grandslamů naposledy účastnily předloni, kdy triumfovaly právě v Paříži a vzápětí ve Wimbledonu. Babosová s Mladenovicovou budou hrát své již sedmé společné finále na akcích velké čtyřky a budou útočit na čtvrtý vavřín. Jejich soupeřkami budou Alexa Guaračiová s Desirae Krawczykovou, nebo Nicole Melicharová s finalistkou dvouhry Igou Šwiatekovou.