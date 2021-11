Krejčíková se Siniakovou odstartovaly Turnaj mistryň hladkou výhrou

TURNAJ MISTRYŇ - Nasazené jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vstoupily do Turnaje mistryň výhrou 6-4 6-1 nad kanadsko-mexickým párem Sharon Fichmanová a Giuliana Olmosová. Krejčíková si tak v Guadalajaře spravila chuť po úvodní porážce ve dvouhře, v níž nestačila na Estonku Anett Kontaveitovou.

Barbora Krejčíková ve středu při premiéře na Turnaji mistryň ve dvouhře nestačila na rozjetou Estonku Anett Kontaveitovou, ve čtvrtek večer s Kateřinou Siniakovou už však potvrdily roli favoritek ve čtyřhře. Kanaďanku Sharon Fichmanovou a domácí Giulianu Olmosovou přehrály 6-4 6-1.

Nejvýše nasazené Češky, vítězky Roland Garros i olympijských her, přestřílely osmý nasazený pár 31-11 na vítězné údery. Jedinou drobnou komplikaci na cestě k první výhře ve skupině El Tajín měly v prvním setu, kdy po ztraceném servisu Krejčíkové přišly o vedení 3-1. Vzápětí si ale vzaly brejk zpátky, úvodní sadu vyhrály 6-4 a ve druhé povolily soupeřkám jedinou hru.

"Myslím, že jsme dneska hrály skvěle," radovala se v rozhovoru na kurtu Siniaková. "Byly jsme agresivní, hrály jsme svou hru," doplnila ji Krejčíková.

Vzhledem k účasti domácí hráčky měl zápas v Mexiku výbornou atmosféru. Z té těžily i české tenistky, které spolu hrály poprvé od Indian Wells.

"Bylo to úžasné. Díky za to, že jste nám dali energii. Jsem velmi příjemně překvapená, že jste sem všichni přišli a zůstali tady, i když je poměrně chladno," pochvalovala si Krejčíková, která minulý týden při Poháru Billie Jean Kingové v Praze ani jednou do čtyřhry nenastoupila.

Krejčíková se Siniakovou startují na třetím Turnaji mistryň po sobě. V roce 2018, kdy se od začátku hrálo vyřazovacím způsobem, prohrály až ve finále. V roce 2019 skončily s bilancí 1-2 ve skupině.

Letos si postup ze skupiny mohou zajistit teoreticky už v sobotu, kdy se utkají s Elise Mertensovou a Su-Wei Hsieh (h2h 0-0). Tchajwansko-belgická dvojice, která letos ovládla Wimbledon a Indian Wells, na úvod porazila 7-6 6-2 Alexu Guarachiovou z Chile s Desirae Krawczykovou z USA.

Pro Krejčíkovou je ale nejbližším programem páteční zápas ve dvouhře proti Španělce Garbiñe Muguruzaové.