Krejčíková se v roce 2026 chce prosadit i v deblu. Vybrala si Američanku McNallyovou
"Je to legenda. Hrát s ní je pro mě čest, protože ona byla jedním z mých vzorů," řekla čtyřiadvacetiletá McNallyová o Krejčíkové, jež ve čtvrtek oslaví třicetiny. "Nejdříve se jí dařilo ve čtyřhře. A i já měla ve velké části kariéry více úspěchů v deblu. Je jedním z těch lidí, kteří dokazují, že můžete vyhrát grandslamy i v singlu," dodala Američanka.
V letech 2018-2023 získala Krejčíková sedm grandslamových trofejí s Kateřinou Siniakovou, vedle toho triumfovala ve dvouhře na Roland Garros a loni ve Wimbledonu. S krajankou Siniakovou úspěšnou spolupráci ukončily před dvěma lety, obnovily ji loni na olympijských hrách v Paříži a také letos v září v Soulu, kde získaly titul. Ve finále tehdy proti Češkám stály Australanka Maya Jointová a právě McNallyová.
Právě bývalou parťačku a aktuální deblovou světovou jedničku Krejčíková při svém návratu k pravidelnému soutěžení ve čtyřhrách lehce napodobí. I Siniaková totiž spojila síly s Američankou. Po boku Taylor Townsendové získala už dva tituly na majorech a společně se letos staly deblovým párem roku.
Krejčíková má za sebou zdravotními problémy ovlivněný tenisový rok, do něhož vstoupila kvůli zranění zad až v polovině května. Na konci září si poranila levé koleno a předčasně ročník ukončila. V rámci přípravy na novou sezonu se minulý týden představila na akci nižší kategorie WTA125 v Limoges, kde hned první utkání skrečovala.
