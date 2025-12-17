Krejčíková se v roce 2026 chce prosadit i v deblu. Vybrala si Američanku McNallyovou

Deblovou partnerkou české tenistky Barbory Krejčíkové (29) bude v příští sezoně Caty McNallyová (24). Dvojnásobná finalistka US Open ve čtyřhře to uvedla v rozhovoru pro web WTA s tím, že Krejčíková jí spolupráci navrhla. Vítězka sedmi grandslamových trofejí a bývalá světová jednička v deblu tak chystá neočekávaný návrat do soutěží čtyřher, které v posledních letech upozadila a soustředila se na singlovou kariéru.
Barbora Krejčíková bude hrát v příští sezoně čtyřhru s Caty McNallyovou (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

"Je to legenda. Hrát s ní je pro mě čest, protože ona byla jedním z mých vzorů," řekla čtyřiadvacetiletá McNallyová o Krejčíkové, jež ve čtvrtek oslaví třicetiny. "Nejdříve se jí dařilo ve čtyřhře. A i já měla ve velké části kariéry více úspěchů v deblu. Je jedním z těch lidí, kteří dokazují, že můžete vyhrát grandslamy i v singlu," dodala Američanka.

V letech 2018-2023 získala Krejčíková sedm grandslamových trofejí s Kateřinou Siniakovou, vedle toho triumfovala ve dvouhře na Roland Garros a loni ve Wimbledonu. S krajankou Siniakovou úspěšnou spolupráci ukončily před dvěma lety, obnovily ji loni na olympijských hrách v Paříži a také letos v září v Soulu, kde získaly titul. Ve finále tehdy proti Češkám stály Australanka Maya Jointová a právě McNallyová.

Právě bývalou parťačku a aktuální deblovou světovou jedničku Krejčíková při svém návratu k pravidelnému soutěžení ve čtyřhrách lehce napodobí. I Siniaková totiž spojila síly s Američankou. Po boku Taylor Townsendové získala už dva tituly na majorech a společně se letos staly deblovým párem roku.

Krejčíková má za sebou zdravotními problémy ovlivněný tenisový rok, do něhož vstoupila kvůli zranění zad až v polovině května. Na konci září si poranila levé koleno a předčasně ročník ukončila. V rámci přípravy na novou sezonu se minulý týden představila na akci nižší kategorie WTA125 v Limoges, kde hned první utkání skrečovala.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
tommr
17.12.2025 12:47
Nic ve zlým ale neměla by se Bára spíš starat o to aby vůbec mohla hrát? Domlouvat si debla na příští sezonu je v jejím případě trochu předčasný ...
bardunek666
17.12.2025 12:05
Věřím, že pokud bude Bára zdravá, tak ještě nějaký pěkný titul ukousne. Možná to už nebude GS, ale něco většího vyhraje. Podmínkou je však to zdraví. A bohužel se bojím, aby jí ten debl zbytečně nebral síly.
