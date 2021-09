Krejčíková si poradila s Rachimovovou a na US Open je už v osmifinále. V něm ji čeká Muguruzaová

US OPEN - Barbora Krejčíková při svém debutu v hlavní soutěži US Open zvládla i třetí souboj s hráčkou figurující mimo elitní stovku žebříčku. Nasazená osmička si dnes poradila 6-4 6-2 s lucky loserem Kamillou Rachimovovou z Ruska a stejně jako ve Wimbledonu svou první účast v hlavní soutěži přetavila v postup do osmifinále. O čtvrtfinále bude hrát s Garbiñe Muguruzaovou.