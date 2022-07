Krejčíková si v Hamburku jen jednou udržela servis a končí. Ve hře je ještě Siniaková

Barbora Krejčíková po tříměsíční pauze zaviněné zraněním lokte znovu do akce naskočila na French Open, kde obhajovala titul ve dvouhře i čtyřhře. Zatímco v singlu se rozloučila hned v úvodním kole po porážce s Diane Parryovou, do deblové soutěže kvůli pozitivnímu testu na koronavirus vůbec nenastoupila. Po zdravotní přestávce se zúčastnila čtyř turnajů a vítězství se dočkala pouze ve Wimbledonu (3. kolo).

Další vítěznou sérii si po skalpech lucky losera Suzan Lamensové a Magdaleny Frechová, proti níž získala 12 her v řadě, připsala v Hamburku. Mezi nejlepší čtyřku se však nedostala.

Dnes si ve svém prvním čtvrtfinále od Australian Open pouze jednou uhájila servis, o který přišla celkem sedmkrát, kupila nevynucené chyby a s Anastasií Potapovovou za necelou hodinu a čtvrt prohrála jasně 1-6 3-6. Soupeřka jí tak oplatila loňský debakl z Dubaje. Krejčíková bude v příštím týdnu obhajovat triumf na betonech v Praze.

Jednadvacetiletá Ruska, jež v dubnu na antuce v Istanbulu získala svůj první titul, bude o své čtvrté finále usilovat proti Anett Kontaveitové. Nasazená jednička se dnes na kurtu příliš nezdržela, za stavu 0-6 0-2 jí vzdala loňská finalistka Andrea Petkovicová. Světová dvojka bude hrát své první semifinále od konce února a bojovat o 15. finále. Jediný dosavadní souboj s Potapovovou vyhrála.

