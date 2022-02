Krejčíková v Dubaji začala výhrou nad Garciaovou, Kvitová deklasovala Giorgiovou. Vondroušová se Siniakovou prošly kvalifikací

Barbora Krejčíková vyjma loňského Turnaje mistryň zvládla úvodní zápas už na 12. turnaji v řadě. Finalistka generálky v Sydney a čtvrtfinalistka grandslamového Australian Open v hlavní soutěži prestižního dubajského podniku debutovala loni (WTA 1000), vyhrála pět utkání v řadě bez ztráty setu a senzačně se probojovala až do svého prvního finále na tvrdém povrchu.

Do letošního ročníku (WTA 500) vstoupila v roli nasazené dvojky a na úvod měla nečekané potíže s Caroline Garciaovou (6-4 7-6). V úvodním dějství sice na servisu nezaváhala, ale ve druhé sadě nepotvrdila brejk a za stavu 5-4 utkání nedokázala dopodávat. V tie-breaku ovšem byla suverénní a trápící se bývalé světové čtyřce nepovolila jediný bod.

O čtvrtfinále i na svém třetím letošním turnaji se utká s Irinou Beguovou, nebo kvalifikantkou Dajanou Jastremskou.

