Krejčíková zkusí zastavit ničivou vlnu Ostapenkové, Fritz a Musetti se poperou o první semifinále

V rámci 10. hracího dne letošního ročníku Wimbledonu jsou na programu zbylé čtvrtfinálové duely. Barbora Krejčíková ve svém prvním wimbledonském čtvrtfinále narazí na Jelenu Ostapenkovou, která zničila všechny čtyři předchozí soupeřky. Vítězka bude ve čtvrtečním semifinále čelit bývalé šampionce Jeleně Rybakinové, nebo Elině Svitolinové. Sedminásobný šampion Novak Djokovič se utká s Alexem de Minaurem a poprvé v kariéře postoupí do semifinále grandslamu Lorenzo Musetti, či Taylor Fritz.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 10. 7.

Češi v akci

Krejčíková (31-ČR) - Ostapenková (13-Lot.) | No.1 Court (14:00 SELČ)



Další čtvrtfinále žen

Rybakinová (4-Kaz.) - Svitolinová (21-Ukr.) | Centre Court (14:30 SELČ)



Čtvrtfinále mužů

Musetti (25-It.) - Fritz (13-USA) | No.1 Court (15:30 SELČ)

De Minaur (9-Austr.) - Djokovič (2-Srb.) | Centre Court (16:00 SELČ)

Krejčíková – Ostapenková | 14:00 SELČ

Barbora Krejčíková zkompletovala čtvrtfinálové účasti na všech čtyřech grandslamech, do sbírky jí chyběl pouze Wimbledon. Do osmifinále nejslavnějšího turnaje se probojovala po třech letech a tentokrát v něm porazila 7:5, 6:3 letos výborně hrající Danielle Collinsovou. Proti nasazené jedenáctce získala 80% bodů po svém prvním servisu.

Osmadvacetiletá Češka debutovala v hlavní soutěži Wimbledonu až v roce 2021, krátce po senzačním triumfu na French Open. Na druhou stranu v tomto dějišti excelovala v deblové soutěži, předloni si s krajankou Kateřinou Siniakovou došla na posvátném londýnském pažitu až pro triumf.

Před startem travnaté části sezony byla v mizerné formě. Po dvouměsíční zdravotní pauze se vrátila během antukového jara a prohrála všechny čtyři zápasy. Na vítězství bez skreče soupeřky čekala od čtvrtfinále na lednovém Australian Open. Letos zapsala na travnatých dvorcích zatím šest výher.

Bývalá světová dvojka je ve čtvrtfinále grandslamů popáté v kariéře, a to i díky zvládnutým bitvám s Veronikou Kuděrmetovovou (7:6, 6:7, 7:5) a Katie Volynetsovou (7:6, 7:6). V posledních třech neuhrála set, včetně toho letošního na Australian Open s pozdější šampionkou Arynou Sabalenkovou.

Vizitka Barbory Krejčíkové. (@ Livesport)

Krejčíková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham, Abú Zabí, Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (čtvrtfinále)

Bilance: 11:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 6:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:4 (kariérní 20:39)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo)

Krejčíková – Wimbledon

Kariérní bilance: 10:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Birmingham (čtvrtfinále), Eastbourne (1. kolo)

Cesta turnajem: V. Kuděrmetovová (7:6, 6:7, 7:5), Volynetsová (7:6, 7:6), Bouzasová (6:0, 4:3 skreč), (11) Collinsová (7:5, 6:3)

Jelena Ostapenková pokračuje v demolici soupeřek. V osmifinále si za 68 minut poradila 6:2, 6:3 s Julií Putincevovou, která dorazila po triumfu v Birminghamu a šokovala skalpem světové jedničky Igy Šwiatekové. V utkání trefila 29 vítězných úderů, za celý turnaj jich napříč 63 odehranými gamy zaznamenala celkem 88.

V ani jednom kole neztratila set, dokonce nepovolila soupeřkám více než pět gamů. Před Putincevovou vyřadila Ajlu Tomljanovicovou, Darju Snigurovou a Bernardu Peraovou. Po cestě do čtvrtfinále prohrála pouhých 15 her, což je ve Wimbledonu nejméně od Viktorie Azarenkové v roce 2012.

Na devíti z posledních 10 turnajů skončila nejpozději před branami čtvrtfinále, nicméně v úvodu sezony kralovala na pětistovkách v Adelaide a Linci a drží se v TOP 15 žebříčku. Od začátku roku 2021 má na travnatých kurtech skvělou bilanci 29:9 a není daleko od mety 50 kariérních výher na nejvyšší tour na tomto povrchu.

Šampionka French Open 2017 odehraje své šesté grandslamové čtvrtfinále (bilance 2:3). Třetí ve Wimbledonu (1:1), kde je maximem 27leté Lotyšky semifinále z roku 2018. Loni se mezi nejlepší osmičku dostala na Australian Open a na US Open a ve čtvrtfinále nedokázala vzdorovat Jeleně Rybakinové ani Coco Gauffové.

Vizitka Jeleny Ostapenkové. (@ Livesport)

Ostapenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec, Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 30:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 5:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 12:10 (kariérní 124:119)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)

Ostapenková – Wimbledon

Kariérní bilance: 20:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: Birmingham (1. kolo), Eastbourne (2. kolo)

Cesta turnajem: Tomljanovicová (6:1, 6:2), Snigurová (6:3, 6:0), Peraová (6:1, 6:3), Putincevová (6:2, 6:3)

Vzájemná bilance: Krejčíková prohrává 2:5 a v posledních třech střetnutích (Dauhá 2022, Řím a Birmingham 2023) nesebrala Ostapenkové set. Lotyška odehraje své 10. kariérní čtvrtfinále na trávě (bilance 4:5), Krejčíková teprve třetí (1:1). Favoritkou je zaslouženě Ostapenková.

Rybakinová – Svitolinová | 14:30 SELČ

Jelena Rybakinová se blížila k suverénní dvousetové výhře, když jí v osmifinále za stavu 3:6, 0:3 ze svého pohledu vzdala Anna Kalinská. Do druhého týdne letošního Wimbledonu se probojovala jako jediná bývalá finalistka tohoto turnaje. Ve čtvrtfinále v All England Clubu je třetím rokem po sobě.

Před dvěma roky porazila v tomto dějišti mimo jiné Simonu Halepovou a Ons Jabeurovou a stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou, za což tehdy nedostala do žebříčku ani jeden bod. Loňskou obhajobu zakončila už ve čtvrtfinále po třísetové porážce s pozdější finalistkou Jabeurovou.

V letošním ročníku musela řešit komplikace pouze v jednom zápase, když potřebovala tři sety proti Lauře Siegemundové. V osmifinále zničila 6:0, 6:1 Caroline Wozniackou a zapsala svou nejsuverénnější výhru v dohraných zápasech na majorech. Jako sedmá žena v open éře vyhrála alespoň 18 z úvodních 20 duelů v All England Clubu.

Pětadvacetiletá Kazachstánka absolvuje svůj 12. letošní turnaj a už pojedenácté si zahraje čtvrtfinále. V šesti případech postoupila minimálně do semifinále. Do čtvrtfinále prošla také na nedávném French Open a podlehla ve třech setech Jasmine Paoliniové. Zhoršila si tak svou kariérní bilanci ve čtvrtfinále grandslamů na 2:3.

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport)

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Abú Zabí, Brisbane (triumf); Miami, Dauhá (finále)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (čtvrtfinále)

Bilance: 39:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 30: 16:5 (kariérní 60:50)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (čtvrtfinále)

Rybakinová – Wimbledon

Kariérní bilance: 18:2

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: Berlín (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Ruseová (6:3, 6:1), Siegemundová (6:3, 3:6, 6:3), Wozniacká (6:0, 6:1), (17) Kalinská (6:3, 3:0 skreč)

Elina Svitolinová bude hrát čtvrtfinále Wimbledonu potřetí v kariéře. V osmifinále deklasovala za necelou hodinu 6:2, 6:1 aktuální světovou dvaačtyřicítku Xinyu Wang. V zápase trefila 21 vítězných úderů a jen 10 nevynucených chyb a zaregistrovala své nejsuverénnější vítězství v letošním Wimbledonu.

Po postupu do čtvrtfinále měla určitě velkou radost, protože oba předchozí letošní grandslamy zakončila v osmifinálové fázi a na čtvrtfinálovou účast čekala od lednového vystoupení v Aucklandu. Devětadvacetiletá Ukrajinka se loni vrátila po mateřské pauze a od té doby vyhrála na majorech 21 z 26 duelů.

Cestu do čtvrtfinále měla o něco náročnější než Rybakinová. V úvodním kole bojovala dvě a půl hodiny s Magdou Linetteovou (7:5, 6:7, 6:3) a ve třetím likvidovala setbol finalistky posledních dvou ročníků Ons Jabeurové (6:1, 7:6). Proti Tunisance slavila první skalp TOP 10 od loňského Wimbledonu, kdy tu porazila Igu Šwiatekovou.

Bývalá světová trojka absolvuje své 11. kariérní grandslamové čtvrtfinále, v nichž má mizernou bilanci 3:7. Je tak možná překvapivé, že ve Wimbledonu v této fázi v obou případech uspěla. V roce 2019 přemohla Karolínu Muchovou a loni vyřadila Šwiatekovou, pokaždé nakonec vypadla v semifinále.

Vizitka Eliny Svitolinové. (@ Livesport)

Svitolinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 22:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:4 (kariérní 38:48)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:7)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále)

Svitolinová – Wimbledon

Kariérní bilance: 20:9

Nejlepší výsledek: semifinále (2019, 2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: Bad Homburg (1. kolo)

Cesta turnajem: Linetteová (7:5, 6:7, 6:3), Niemeierová (6:3, 6:4), (10) Jabeurová (6:1, 7:6), Xinyu Wang (6:2, 6:1)

Vzájemná bilance: 2:2. Rybakinová měla navrch v posledním souboji před měsícem na French Open i v tom jediném předchozím na trávě (Eastbourne 2021). Na nejrychlejším povrchu je úspěšnější než Svitolinová, která v těchto podmínkách byla v semifinále pouze tady ve Wimbledonu.

Musetti – Fritz | 15:30 SELČ

Lorenzo Musetti je velkým talentem s velmi slušným potenciálem, obzvláště pokud hraje svůj nejlepší tenis. Přesně to se mu povedlo v osmifinále Wimbledonu proti nebezpečnému lucky loserovi Giovannimu Mpetshimu Perricardovi. Francouz měl v letošním ročníku nejslavnějšího turnaje v průměru 35 es na zápas, a přesto se 22letý Ital dostal k 15 brejkbolovým šancím a pět z nich proměnil. Dokonce nepotřeboval ani jeden tie-break (4:6, 6:3, 6:3, 6:2).

Na travnatých dvorcích se zlepšil už loni a letos přijel na Wimbledon po vynikající přípravě, v níž zvládl sedm z devíti duelů. Jeho čtvrtfinálová účast tak nemusí být pro někoho překvapivá, nicméně je potřeba zmínit, že měl velmi snadný los, jelikož potkal tři soupeře figurující mimo TOP 50 pořadí a jednoho antukového specialistu. Ve středu nastoupí ke své prvnímu čtvrtfinále na grandslamech a nebude v něm čelit zástupci TOP 10. Takovou příležitost neměla řada hráčů s úspěšnější kariérou.

Právě nejlepší tenisté světa jsou důvodem, proč bývalý šampion juniorského Australian Open neprorazil na grandslamech už dříve. Před startem letošního Wimbledonu hrál dvě osmifinále na majorech a na French Open prohrál s Novakem Djokovičem (ze stavu 2:0 na sety) i Carlosem Alcarazem. Navíc má s hráči TOP 10 bilanci 0:4 na grandslamech.

Bývalý 15. a aktuálně 25. muž pořadí je překvapivě poslední italskou nadějí v letošním ročníku Wimbledonu, venku ze hry jsou Matteo Berrettini i světová jednička Jannik Sinner. Přesně na tyto krajany by mohl navázat, Berrettini v roce 2021 prohrál až ve finále s Djokovičem a Sinner na Srba nestačil v loňském semifinále.

Vizitka Lorenza Musettiho. (@ Livesport)

Musetti – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queens (finále)

Bilance: 28:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 11:2

Bilance proti hráčům TOP 20: 4:5 (kariérní 21:37)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo)

Musetti – Wimbledon

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (semifinále), Queens (finále)

Cesta turnajem: Lestienne (4:6, 7:6, 6:2, 6:2), Darderi (6:4, 4:6, 6:7, 6:4, 6:4), Comesaňa (6:2, 6:7, 7:6, 6:3), Mpetshi Perricard (4:6, 6:3, 6:3, 6:2)

Taylor Fritz nakonec v osmifinále přece jen zdravotní indispozici Alexandera Zvereva využil, proti favoritovi a finalistovi nedávného French Open předvedl skvělý obrat z 0:2 na sety. Někoho z TOP 5 žebříčku se 26letému Američanovi podařilo porazit v závěrečných kolech grandslamů poprvé v kariéře.

Teď určitě doufá, že tímto skalpem zlomil jednu z bariér a bude na grandslamech v budoucnu úspěšnější. Bývalému pátému hráči světa velmi dlouho trvalo, než prošel do druhého týdne grandslamů (dočkal se až na Australian Open 2022). Nyní podnikne svůj čtvrtý útok na premiérové semifinále na majorech.

K němu měl nejblíže předloni právě ve Wimbledonu. Tehdy dosáhl na své první grandslamové čtvrtfinále, jenže v něm nedokázal dorazit zraněného Rafaela Nadala. Legendární Španěl poté z turnaje odstoupil a k semifinále vůbec nenastoupil.

Po cenném skalpu Zvereva za odměnu nebude čelit nikomu z TOP 10 hodnocení. To je pro něj určitě dobrá zpráva, protože právě proti takto vysoko postaveným protivníkům má problém se na největších akcích prosazovat. Na papíře ho čeká nejjednodušší grandslamové čtvrtfinále, v těch předchozích potkal Nadala a dvakrát Novaka Djokoviče.

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport)

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Delray Beach (triumf); Mnichov (finále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (triumf)

Bilance: 35:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 10:1

Bilance proti hráčům TOP 30: 11:8 (kariérní 64:76)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (osmifinále)

Fritz – Wimbledon

Kariérní bilance: 13:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Queens (čtvrtfinále), Eastbourne (triumf)

Cesta turnajem: O'Connell (6:1, 6:2, 6:4), Rinderknech (6:3, 6:4, 3:6, 6:4), (24) Tabilo (7:6, 6:3, 7:5), (4) Zverev (4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Fritz vede 2:1, na trávě 1:0. Oba aktéři budou považovat tento čtvrtfinálový zápas za jedinečnou příležitost projít do semifinále grandslamu bez nutnosti čelit v aktuální fázi výraznější hrozbě. Fritz tyto duely zvládá lépe, a proto má zatím úspěšnější kariéru. Musetti bude nejspíše muset předvést svůj nejlepší tenis, jinak s největší pravděpodobností projde do dalšího kola Američan.

De Minaur – Djokovič | 16:00 SELČ

Alex de Minaur spolu s Alexanderem Zverevem jako jediný prošel do druhého týdne letošního Wimbledonu bez ztráty setu a momentálně má na kontě nejméně prohraných setů ze všech zbývajících hráčů. Cestu do čtvrtfinále měl nicméně velmi snadnou, vypořádat se musel s antukářem Jaumem Munarem, krajanem Jamesem Duckworthem a Arthurem Filsem a ve třetím kole měl po odstoupení Lucase Pouilleho volno.

Už teď může hodnotit letošní sezonu jako tu nejvíce povedenou. Po vítězství právě nad Djokovičem v lednu v týmovém United Cupu se rozjel k nejlepšímu období. Kromě zisku dvou titulů zaznamenal další progres v soubojích s nejlepšími hráči světa a na těch největších turnajích.

Před startem letošního roku měl na kontě jen jedno grandslamové čtvrtfinále (US Open 2020). V aktuální sezoně však zapsal už dvě, před pár týdny na French Open v něm nestačil ve třech setech na pozdějšího finalistu Zvereva.

Šampion wimbledonské generálky v Hertogenboschi se letos opět zlepšil a teď je čas, aby to potvrdil i na grandslamech. Ve čtvrtfinále Wimbledonu má proti majiteli rekordních 24 grandslamových trofejí jedinečnou příležitost svůj pokrok ukázat. Ve středu zaútočí na své první semifinále na majorech a pokusí se vylepšit mizernou bilanci 2:10 s hráči TOP 10 na grandslamech. Ve většině těchto zápasů nedokázal ani vzdorovat.

Vizitka Alexe de Minaura. (@ Livesport)

De Minaur – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Acapulco (triumf); Rotterdam (finále)

Největší úspěchy na trávě: Hertogenbosch (triumf)

Bilance: 36:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 7:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:6 (kariérní 18:45)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále)

De Minaur – Wimbledon

Kariérní bilance: 10:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Hertogenbosch (triumf), Queens (1. kolo)

Cesta turnajem: Duckworth (7:6, 7:6, 7:6), Munar (6:2, 6:2, 7:5), Pouille (bez boje), Fils (6:2, 6:4, 4:6, 6:3)

Novak Djokovič neměl svou klasickou přípravu na travnatý Wimbledon, protože se před zhruba měsícem podrobil operaci menisku v pravém koleni. Logicky tak vůbec nebylo jisté, v jaké formě se ve Wimbledonu představí. Do karet mu hraje velmi příznivý los až do finále a také vypadnutí světové jedničky Jannika Sinnera ve čtvrtfinále. Jeho největší hrozbou by teď měl být potenciální finálový soupeř Carlos Alcaraz, který ho jako jeden z mála dokáže na grandslamech vyzvat po psychické stránce. Španělský supertalent se však prezentuje nestabilními výkony.

Zatímco první semifinalisté Alcaraz a Daniil Medveděv měli na probíhajícím turnaji už několik problémů, 37letý Srb prochází letošním Wimbledonem celkem suverénně. V úvodních dvou kolech potkal soupeře figurující mimo TOP 100 žebříčku a v dalších dvou zápasech porazil Alexeje Popyrina a Holgera Runeho, který se v posledním roce trápí. A nyní narazí ve čtvrtfinálové fázi na protivníka, jenž ještě nikdy nebyl v semifinále grandslamů.

Letošní sezona je ovšem pro statisticky nejúspěšnějšího hráče všech dob jiná než většina předchozích. Stále čeká na první finále a i kvůli neideální fyzické kondici posbíral několik překvapivých porážek. To samozřejmě muselo zvednout jeho kolegům na tour sebevědomí, protože ještě loni na tour dominoval. V letošním roce stále neporazil nikoho z TOP 10 žebříčku (bilance 0:2) a měl už dvakrát velké potíže právě s De Minaurem. Je ale potřeba zmínit, že porážku v týmovém United Cupu zapříčinily i potíže se zápěstím.

Ačkoli není v nejlepší možné formě, stále je na grandslamech obrovskou hrozbou. Pokud ho chce někdo na této úrovni skolit, musí být fyzicky i psychicky velmi dobře připravený. Zajímavostí je, že v této dekádě prohrál (nepočítaje skreč) na majorech pouze s někým, kdo už na podnicích velké čtyřky triumfoval nebo s pozdějším šampionem dané akce.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport)

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Monte Carlo, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 22:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 4:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:2 (kariérní 257:114)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 47:10)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (čtvrtfinále)

Djokovič – Wimbledon

Kariérní bilance: 96:11

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 12:2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Kopřiva (6:1, 6:2, 6:2), Fearnley (6:3, 6:4, 5:7, 7:5), Popyrin (4:6, 6:3, 6:4, 7:6), (15) Rune (6:3, 6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 2:1, vítěz se vždy radoval bez ztráty setu. Ještě před rokem by se De Minaurovi moc šancí nedávalo, obzvláště ve Wimbledonu. Australan se však v posledních měsících zase o kus zlepšil a srbský veterán se naopak trápil. Proto by De Minaur nemusel být bez šance. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že Djokovič se prezentuje ve Wimbledonu velmi dobrými výkony. Duel s Alexejem Popyrinem zakončil s 53 winnery a jen 18 nevynucenými chybami a proti Holgerovi Runemu dominoval a odehrál takticky velmi dobrý zápas.

Pokud chce De Minaur uspět, bude muset být silný hlavně psychicky. Právě s tím má v soubojích s nejlepšími hráči světa na těch nejprestižnějších turnajích největší problém. Důležité také bude to, zda nedávno zraněného Djokoviče dokáže prověřit fyzicky. Dá se nicméně očekávat, že si o 12 let starší Srb klidně sáhne na dno svých sil, pokud to bude potřebovat. I díky tomu vyhrál nespočet pětisetových grandslamových bitev.

