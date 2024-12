Krejčíková: Zlatý kanár? Krásný večer a dvě ceny jako bonus. O Wimbledonu se mi dodnes zdá

Wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková (28) brala triumf ve Zlatém kanárovi jako bonus za krásným večerem. Prestižní anketu ovládla podruhé, letos díky vítězství v All England Clubu, o němž se jí občas pořád zdá. V rozhovoru s novináři řekla, že si v minulých týdnech chtěla od tenisu mentálně odpočinout. Jejím cílem je v příští sezoně zůstat zdravá.

"Nevím, jestli jsem to (vítězství v anketě) čekala. Spíše jsem sem přijela, že jsem se těšila na celý večer. Jsem ráda, že to konečně časově vyšlo a že nejsem tak nemocná, abych sem nemohla přijít. V Přerově jsem dříve hrála, takže k tomu mám tady blízko. A to, že jsem vyhrála a mám tyto dvě nádherné ceny, je bonus," řekla Krejčíková, která vedle hlavní ankety ovládla i hlasování pro Hráčku roku.

Sezona podle ní byla nahoru dolů. Před triumfem ve Wimbledonu měla zdravotní potíže. Vedle zranění ji trápila i nemoc. "Poté ale přišla tráva, kde jsem po delší době vyhrála nějaký zápas a pak následoval ten velký Wimbledon s olympiádou. To mi přišlo, že bylo tím největším hřebem a částí, která se mi vydařila nejlépe," připomněla Krejčíková. Vážila si i postupu do semifinále Turnaje mistryň v závěru sezony.

Triumf ve Wimbledonu byl pro ni speciální. Myšlenkami se vrací i k finálovému utkání s Italkou Jasmine Paoliniovou, který vyhrála 6:2, 2:6, 6:4. "O mečbolu se mi i teď občas zdá," řekla Krejčíková. "Párkrát jsem se dívala na internetu na sestřihy z finále, pořád z toho mám husí kůži, prožívám to a div si nezakrývám oči, jak jsem ten konec vyhrála. Bylo to složité a celé se to tam tak střídalo, že z toho mám pořád vnitřní chvění," přiznala.

Nyní si užívá období bez tenisu a odpočívá. "Zatím jsem s přípravou ještě nezačala a uvidíme, kdy s ní začnu," řekla světová desítka. Chce si odpočinout hlavně mentálně. "Určitě jsem to potřebovala, ať už od tenisu nebo věcech okolo. Snažila jsem třeba nebýt tolik na telefonu a nesledovat moc sociální sítě. Prostě žít tady a teď v přítomnosti a užít si klidu, který jsem měla o dovolené a všech těch věcí, které se během sezony těžko hledají," dodala Krejčíková. Za hlavní cíl do další sezony si stanovila zůstat zdravá.