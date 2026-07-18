Krejčíková zvládla drama s Tausonovou! V Aténách vyzve ve finále domácí hvězdu

VČERA, 20:15
Aktuality 44
WTA ATÉNY - Byla to obrovská bitva, ale vyšlo to. Barbora Krejčíková si v semifinále turnaje v Aténách poradila s nasazenou jedničkou, Dánkou Clarou Tausonovou, po setech 6:1, 4:6, 6:3 a zahraje si o svůj devátý kariérní titul. Její soupeřkou bude domácí tenistka Maria Sakkariová.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Tauson Clara
Barbora Krejčíková během turnaje v Aténách (@ Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Tausonová – Krejčíková 1:6, 6:4, 3:6

Do semifinálové bitvy s Tausonovou vstoupila Krejčíková podobně jako v předchozích zápasech rozpačitě. Kvůli dvěma dvojchybám se hned při svém úvodním gamu na podání musela vypořádat s brejkbolovou hrozbou, situaci ale i díky povedenému stopbalu zvládla a šla do vedení. Utkání, které se navzdory pozdní večerní hodině hrálo téměř ve třiceti stupních, nabídlo další možnost na prolomení podání i ve druhém gamu.

Tentokrát se do problémů dostala Dánka, i ona se ale předvedla parádním bekhendovým stopbalem a srovnala krok. Čtvrtfinálová přemožitelka Sáry Bejlek byla v úvodu utkání aktivnější hráčkou a i ve třetí hře si vypracovala hned dvě možnosti na brejk. Ani ty ale nevyužila, Krejčíková si pomohla kvalitním servisem i hrou na síti a soupeřku do náskoku nepustila.

Nejdelší hra dosavadního průběhu zápasu se odehrála ve čtvrtém gamu. Krejčíková si vypracovala další tři možnosti na prolomení soupeřčina podání, tu poslední už využila a po 34 minutách šla do vedení 3:1. Úroveň hry dvojnásobné grandslamové šampionky nabírala na kvalitě.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Krejčíková si často pomáhala výbornými voleji, brejk potvrdila a vedla už o tři gamy. Svěřenkyně Jiřího Nováka se postupem času mohla opřít i o agresivní hru od základní čáry. V šesté hře znovu uspěla na příjmu, následně set dopodávala a za 48 minut ho získala v poměru 6:1.

Ve druhém setu se do prvních problémů dostala rodačka z Kodaně, která musela ve třetím gamu odvracet dva brejkboly. Tentokrát si ale dokázala poradit a po čtyřech hrách byl stav nerozhodný – 2:2. Hned v následujícím gamu se ale Krejčíková dostala znovu do nadějné situace, když na returnu vedla 40:15. První brejkbol ještě Tausonová odvrátila, na druhý ale Češka vytasila výborný bekhendový return a jako první ve druhém setu uspěla na příjmu.

Krejčíková sice brejk potvrdit nedokázala a poprvé v zápase přišla o podání, smutnit z toho ale dlouho nemusela. Vzápětí to byla znovu nervózní soupeřka, která několika lacinými chybami podruhé za sebou přišla o podání a prohrávala 3:4.  Festival ztracených servisů ale pokračoval. Podruhé o něj přišla i Krejčíková a opět bylo vyrovnáno.

Tausonová se začala mnohem lépe pohybovat, najednou to byla Krejčíková, kdo přestala rychlým úderům soupeřky stačit. Za stavu 4:5 ze svého pohledu přišla znovu o podání, tím pádem i o celou sadu a po hodině a 46 minutách bylo vyrovnáno.

Krejčíková po druhém setu opustila kurt a na dvorec se vrátila v úplně jiném rozpoložení. Po vyhraném úvodním gamu Dánky přišla Češka v následujících dvou gamech o jediný bod a s brejkem v zádech šla do vedení 2:1. Za tohoto stavu si ale na kurt vyžádala fyzioterapeutku, která se věnovala jejímu levému chodidlu.

Po pauze však česká tenistka bez viditelnějších problémů pokračovala. Ve čtvrtém gamu musela odvracet brejkbol rivalky, vše ale vyřešila a šla do vedení 3:1. Nervózní Tausonová začala na nevydařené údery reagovat velmi podrážděně, vzápětí si znovu prohrála podání a prohrávala už o tři gamy. Krejčíková si za stavu 4:1 situaci zkomplikovala, když poprvé ve třetím setu přišla o servis. Následně na returnu nevyužila vedení 40:0 a vedla již jen o game.

S půlnocí místního času šla na podání svěřenkyně Jiřího Nováka a především díky aktivní hře se jí povedlo důležitý game získat a vedla 5:3. Krejčíková už žádné další komplikace nepřipustila. V deváté hře využila třetí mečbol a po dvou hodinách a 41 minutách mohla slavit postup do finále.

"Byl to nesmírně těžký a složitý zápas. Jsem ráda, že jsem to zvládla. Těším se na finále se Sakkariovou, těším se na diváky, bude to velký zápas," říkala po utkání Krejčíková.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

44
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aligo
18.07.2026 23:42
Klára dnes docela excelovala na síti a co se týče kraťasů, tak hrála fakt skvěle... O to cennější vítězství pro Barču
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tommr
18.07.2026 23:28
Ve třetím setu měla nakonec více sil překvapivě Bára a vydřela cenné vítězství ... smile
Měla to ale vyhrát ve dvou setech, šancí na to měla dost. Zítra ty zbytečně vydané síly budou proti Sakkari určitě chybět ...
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horska.kraslice
18.07.2026 23:23
Gratulace Báře. Sice to nebylo úplně ono, střídala slabší chvilky s lepšími, ale Tauson toho nevyužila. Věřím, že Bára se bude postupně zlepšovat, hlavně nabírat kondici, aby měla dost fyzických sil na ty její krásné šachy, a že i podání se bude více dařit.
Uvidíme, jak zregeneruje do zítřka, přece jen zápas skončil až po půlnoci, druhá finalistka má víc času na odpočinek.
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com
18.07.2026 23:21
Big4ka si to ve finale rozda s byvalou big3kou smile
Sakča má svaly, Krejča čáry smile
Tak která to uhaluzí
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GaelM
18.07.2026 23:27
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Tomas_Smid_fan
18.07.2026 23:35
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frenkie57
18.07.2026 23:13
Výborně Baru a zítra tímto chytrým tenisem zničíš i Sekkyrku, viď?
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pantera1
18.07.2026 23:12
Gratulka Barunce, bylo to z posledních sil, ale je to tam. Tak zítra Baru. Snad zregeneruješ a Greksonku k titulu nepustíš .
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Diabolique
18.07.2026 23:12
EASY
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MikesVienna
18.07.2026 23:09
nechci o ni psat neco negativniho ale nemuzu si pomoct, vzdycky kdyz ji vidim tak mam pocit ze to je dcera toho ozralyho ovara, svyho casu na hrade, ta mimika, ty
ksichty, ta arogance ... proste mlada Zemanova ... ... jinak fandim vsem ceskejm holkam, ale u ni m,i to nejak nejde, sorry
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lvicek
19.07.2026 00:08
Tak zrovna v tomto zapase tedy ksichty a aroganci oplyvala predevsim souperka! Neustale se diveni, ze to Bare spadlo na caru nebo ze neco vybrala nebo ze ji prohodila, otravene obliceje, protaceni panenek, rikala jsem si, ze by teda mohla tou raketou prastit a odkracet pryc, kdyz ji to tak obtezuje.
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tommr
18.07.2026 22:55
4:2 40:0 a místo toho aby to Bára dala na 5:2 je to 4:3 ...
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tommr
18.07.2026 22:50
Bára to nejspíš nechce vyhrát. Jinak si ty její strašný chyby neumím vysvětlit ...
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chlebavevaju
18.07.2026 22:32
Dvě naše skleněnky, Muchová a Krejcice. Teď Baruna opět hezky sportovně využila 2x ošetřování, dánský tichošlápek už chytá nervy.
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hanz
18.07.2026 22:19
Když na to nemám fyzicky, dělám debla... nechápu, co je na tom baví, zahrát jeden meč dobře a v dalším odpadnout...
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GaelM
18.07.2026 23:33
Prachy, ty baví skoro každého

Bára je skvělá tenistka, ale s tou svojí skrečovací a odhlašovací sinusoidou posledních let těžko najde nějakou kvalitní parťačku na pravidelné hraní debla. A hrát pokaždé s někým jiným, to není úplně ono. Takže celkem chápu, proč už se v deblu neobjevuje, i když bych ji rád zase viděl v top formě.
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George_Renel
18.07.2026 22:16
Bára je bezesporu lepší tenistkou.
Ale ta fyzička tam ještě zpátky není a to rozhodne.
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tommr
18.07.2026 22:15
První set odehrála Bára velmi dobře Ve druhým setu měla zpočátku taky navrch ale pak začala vyvádět psí kusy na servisu a set doslova darovala soupeřce ... Ve třetím setu čekám že Bára úplně odpadne a Tauson bude naopak dominovat ...
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baba
18.07.2026 22:11
Tak tohle se opravdu povedlo. Konec 2.setu Bára totálně podělala a připadá mi, že jí dochází síly. ATauson to vidí a ničí ji kraťasy...
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Diabolique
18.07.2026 22:11
Vida, zapletka, treti set.
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tommr
18.07.2026 22:11
Už by to chtělo změnit nadpis článku. Ted už to vypadá vyloženě jako výsměch ...
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hanz
18.07.2026 22:11
Krejča dobře vymleto... tři servy za sebou totál odevzdaný... dánskýmu syslovi stačí stát na místě a rozdávat do stran... hnus tenis
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pantera1
18.07.2026 22:05
Baru, ale zaber dánskej bobr začal hryzat . To smrdí třetím setem .
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pantera1
18.07.2026 22:21
Baru nahodilá dekolt a teď to rozjede, to je úplně jiná káva, sluší jí to
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tommr
18.07.2026 22:03
Bára dvakrát za sebou totálně selhala při pokusu potvrdit brejk. Třetí šanci už jí Tausonka asi nedá ...
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aligo
18.07.2026 21:55
Ta Klářena je fakt totální nesympoš
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tommr
18.07.2026 21:41
První set velmi dobrej ale ve druhým to začíná váznout. Bára neproměňuje šance a tím si říká o problémy ...
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Mony
18.07.2026 21:35
Vypadá to, že se Bara zase dostává do své TOP formy
Praha se má na co těšit
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tommr
18.07.2026 21:42
jestli dneska Bára vyhraje tak nejspíš do Prahy nepojede ...
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aligo
18.07.2026 21:54
Ale pojede, Bára je v tomhle fakt Češka
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chlebavevaju
18.07.2026 21:12
Dánský tichošlápek je rozený atlet, oproti ní je Karča zLoun hotová sprinterka.
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pantera1
18.07.2026 21:24
Bára je rozjetá, čekala jsem ty šatky s dekoltem, ale ale asi je vytáhne, až na finále .
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PTP
18.07.2026 21:34
Tommy Paul se ti oženil, to si ho špatně hlídáš
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pantera1
18.07.2026 21:37
Já mu to přeju, ať je šťastnej
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frenkie57
18.07.2026 21:39
S tebou by byl také, chyba , že o tobě neví.
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pantera1
18.07.2026 21:43
Jak má tu fotku na Lavór Kapu a je úplně na ježka, vypadá nebezpečně . Ty lichotniku
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frenkie57
18.07.2026 22:04
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pantera1
18.07.2026 21:39
Tobě taky nic neunikne , Keliška hadra .
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Diabolique
18.07.2026 21:11
Docela nakladacka ... ale je super ze Bara jela na takovejhle turnaj pod jeji urovni, i ta Praha by mela byt easy ... snad se rozehraje do formy abe neco ukazala na US hardech.
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pantera1
18.07.2026 20:32
Baru tak pojď na to a vyhrej finále čeká .
Dneska se to musí posichrovat.

Pro štěstí nejhezčí Řek z Clubu Tropicana

https://youtu.be/WYX0sjP6Za8?is=4qGkuubOeYc328G2
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aligo
18.07.2026 20:30
Stream na Báru prosím? :)
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aligo
18.07.2026 20:33
Už má
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aligo
18.07.2026 20:33
Mám
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Mony
18.07.2026 21:34
Sport 1
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