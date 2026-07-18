Krejčíková zvládla drama s Tausonovou! V Aténách vyzve ve finále domácí hvězdu
Tausonová – Krejčíková 1:6, 6:4, 3:6
Do semifinálové bitvy s Tausonovou vstoupila Krejčíková podobně jako v předchozích zápasech rozpačitě. Kvůli dvěma dvojchybám se hned při svém úvodním gamu na podání musela vypořádat s brejkbolovou hrozbou, situaci ale i díky povedenému stopbalu zvládla a šla do vedení. Utkání, které se navzdory pozdní večerní hodině hrálo téměř ve třiceti stupních, nabídlo další možnost na prolomení podání i ve druhém gamu.
Tentokrát se do problémů dostala Dánka, i ona se ale předvedla parádním bekhendovým stopbalem a srovnala krok. Čtvrtfinálová přemožitelka Sáry Bejlek byla v úvodu utkání aktivnější hráčkou a i ve třetí hře si vypracovala hned dvě možnosti na brejk. Ani ty ale nevyužila, Krejčíková si pomohla kvalitním servisem i hrou na síti a soupeřku do náskoku nepustila.
Nejdelší hra dosavadního průběhu zápasu se odehrála ve čtvrtém gamu. Krejčíková si vypracovala další tři možnosti na prolomení soupeřčina podání, tu poslední už využila a po 34 minutách šla do vedení 3:1. Úroveň hry dvojnásobné grandslamové šampionky nabírala na kvalitě.
Krejčíková si často pomáhala výbornými voleji, brejk potvrdila a vedla už o tři gamy. Svěřenkyně Jiřího Nováka se postupem času mohla opřít i o agresivní hru od základní čáry. V šesté hře znovu uspěla na příjmu, následně set dopodávala a za 48 minut ho získala v poměru 6:1.
Ve druhém setu se do prvních problémů dostala rodačka z Kodaně, která musela ve třetím gamu odvracet dva brejkboly. Tentokrát si ale dokázala poradit a po čtyřech hrách byl stav nerozhodný – 2:2. Hned v následujícím gamu se ale Krejčíková dostala znovu do nadějné situace, když na returnu vedla 40:15. První brejkbol ještě Tausonová odvrátila, na druhý ale Češka vytasila výborný bekhendový return a jako první ve druhém setu uspěla na příjmu.
Krejčíková sice brejk potvrdit nedokázala a poprvé v zápase přišla o podání, smutnit z toho ale dlouho nemusela. Vzápětí to byla znovu nervózní soupeřka, která několika lacinými chybami podruhé za sebou přišla o podání a prohrávala 3:4. Festival ztracených servisů ale pokračoval. Podruhé o něj přišla i Krejčíková a opět bylo vyrovnáno.
Tausonová se začala mnohem lépe pohybovat, najednou to byla Krejčíková, kdo přestala rychlým úderům soupeřky stačit. Za stavu 4:5 ze svého pohledu přišla znovu o podání, tím pádem i o celou sadu a po hodině a 46 minutách bylo vyrovnáno.
Krejčíková po druhém setu opustila kurt a na dvorec se vrátila v úplně jiném rozpoložení. Po vyhraném úvodním gamu Dánky přišla Češka v následujících dvou gamech o jediný bod a s brejkem v zádech šla do vedení 2:1. Za tohoto stavu si ale na kurt vyžádala fyzioterapeutku, která se věnovala jejímu levému chodidlu.
Po pauze však česká tenistka bez viditelnějších problémů pokračovala. Ve čtvrtém gamu musela odvracet brejkbol rivalky, vše ale vyřešila a šla do vedení 3:1. Nervózní Tausonová začala na nevydařené údery reagovat velmi podrážděně, vzápětí si znovu prohrála podání a prohrávala už o tři gamy. Krejčíková si za stavu 4:1 situaci zkomplikovala, když poprvé ve třetím setu přišla o servis. Následně na returnu nevyužila vedení 40:0 a vedla již jen o game.
S půlnocí místního času šla na podání svěřenkyně Jiřího Nováka a především díky aktivní hře se jí povedlo důležitý game získat a vedla 5:3. Krejčíková už žádné další komplikace nepřipustila. V deváté hře využila třetí mečbol a po dvou hodinách a 41 minutách mohla slavit postup do finále.
"Byl to nesmírně těžký a složitý zápas. Jsem ráda, že jsem to zvládla. Těším se na finále se Sakkariovou, těším se na diváky, bude to velký zápas," říkala po utkání Krejčíková.
Komentáře
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Měla to ale vyhrát ve dvou setech, šancí na to měla dost. Zítra ty zbytečně vydané síly budou proti Sakkari určitě chybět ...
Uvidíme, jak zregeneruje do zítřka, přece jen zápas skončil až po půlnoci, druhá finalistka má víc času na odpočinek.
Sakča má svaly, Krejča čáry
Tak která to uhaluzí
ksichty, ta arogance ... proste mlada Zemanova ... ... jinak fandim vsem ceskejm holkam, ale u ni m,i to nejak nejde, sorry
Bára je skvělá tenistka, ale s tou svojí skrečovací a odhlašovací sinusoidou posledních let těžko najde nějakou kvalitní parťačku na pravidelné hraní debla. A hrát pokaždé s někým jiným, to není úplně ono. Takže celkem chápu, proč už se v deblu neobjevuje, i když bych ji rád zase viděl v top formě.
Ale ta fyzička tam ještě zpátky není a to rozhodne.
Praha se má na co těšit
Dneska se to musí posichrovat.
Pro štěstí nejhezčí Řek z Clubu Tropicana
https://youtu.be/WYX0sjP6Za8?is=4qGkuubOeYc328G2