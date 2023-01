Krejčíková zvládla v Adelaide vstup i do dvouhry. Siniaková postoupila po skreči soupeřky

Barbora Krejčíková loni v Austrálii excelovala a finálovou účastí v Sydney a čtvrtfinálovou na Australian Open skvěle navázala na životní rok 2021. Bývalá světová dvojka se ale začala po odletu od protinožců trápit. Tři měsíce nehrála kvůli zraněnému loktu a znovu se chytla až na přelomu září a října, kdy vyhrála 10 zápasů v řadě, kralovala v Tallinnu i Ostravě a porazila mimo jiné světovou jedničku Igu Šwiatekovou, Belindu Bencicovou (x2), Jelenu Rybakinovou či Anett Kontaveitovou.

Úspěšně zahájila také letošní tenisový rok. Svůj debut v Adelaide odstartovala výhrou ve čtyřhře a dnes vstoupila vítězně i do singlové soutěže, když za dvě hodiny porazila 6-2 7-6(3) lucky losera a 41. ženu pořadí Alison Riskeovou-Amritrajovou.

Skóre úvodního dějství vypadá jednoznačně, ovšem 27letá česká favoritka o něj bojovala skoro hodinu, začala ho ztraceným podáním a ve zbývajích třech gamech na servisu musela vždy přes shodu, a navíc likvidovala čtyři brejkboly. Ve druhé sadě se k brejkbolům dostala jen Krejčíková, v pátém gamu nevyužila tři v řadě a celkem čtyři a v desáté hře mečbol na returnu. Další šanci si vypracovala až v tie-breaku, který uzavřela pěti body v řadě.

O teprve šesté čtvrtfinále od začátku loňského roku bude šampionka předloňského French Open usilovat proti nasazené pětce Darje Kasatkinové. S Ruskou suverénně vyhrála jediný dosavadní souboj.

