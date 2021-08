Kristýna Plíšková na US Open prošla kvalifikací a zahraje si na 19. grandslamu v řadě!

US OPEN - Kristýna Plíšková musela poprvé po pěti letech na grandslamu do kvalifikace a v New Yorku v ní byla úspěšná. V závěrečném třetím kole 29letá Češka porazila ruskou teenagerku Kamillu Rachimovovou a na US Open si tak zahraje už na 19. grandslamu v řadě. Naopak poslední krok na cestě do hlavní soutěže neudělal 19letý debutant Jiří Lehečka.

Kristýna Plíšková se v New Yorku představila na tvrdém povrchu poprvé po pěti měsících, dokázala se však aklimatizovat a projít tříkolovou kvalifikací, ve které porazila domácí Robin Andersonovou a Rusky Valerii Savinychovou a Kamillu Rachimovovou.



Dnešní souboj proti 19leté Rachimovové, které ve světovém žebříčku patří 133. místo a v kvalifikaci US Open debutovala, nabídl velký souboj servisů. O deset let starší Češka po něm ztratila jen 15 míčků a nečelila ani jednomu brejkbolu.



První set Plíšková získala v tie-breaku po využití až čtvrtého setbolu. Do druhé sady vstoupila parádně, když poprvé a zároveň naposledy prolomila soupeřčin servis a vyhrála osm fiftýnů v řadě. Náskok už nepustila a zvítězila 7-6 6-4.



Lounská rodačka hrála v kvalifikaci US Open pošesté v kariéře a podruhé v ní uspěla, když navázala na sezonu 2012. Hlavní soutěž si v New Yorku zahraje posedmé, dosud se jen třikrát dostala do druhého kola.



Dnešním vítězstvím si Plíšková zajistila účast již na 19. grandslamu v řadě. Naposledy si hlavní soutěž nezahrála na US Open 2016, kdy vypadla v kvalifikaci. Od té doby měla vždy jistou účast v hlavní soutěži.



Zatímco v kvalifikacích letos Plíšková vyhrála všech šest zápasů na tvrdém povrchu, v hlavní soutěži na hardu vypadla vždy - celkem pětkrát - hned v prvním kole.



Dvouhru žen si tak na letošním US Open zahraje celkem devět českých tenistek. Kristýna Plíšková v pavouku doplní svou sestru Karolínu, Petru Kvitovou, Barboru Krejčíkovou, Karolínu Muchovou, Markétu Vondroušovou, Kateřinu Siniakovou, Marii Bouzkovou a Terezu Martincovou.



Naopak ve dvouhře mužů se představí pouze Jiří Veselý, který v 1. kole vyzve jihoafrického finalistu z roku 2017 Kevina Andersona.



Šanci dostat se do hlavní soutěže měl ještě Jiří Lehečka, ale dnes ve Flushing Meadows prohrál rozhodující zápas. 19letý Čech, který startoval v kvalifikaci grandslamu poprvé v kariéře, ve 3. kole podlehl 6-7 3-6 Turkovi Cemu Ilkelovi.