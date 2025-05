Krutý debakl. Lehečka na Sinnerovi naprosto pohořel, v Paříži dohrál

Jannik Sinner defeats Jiri Lehecka 6-0, 6-1, 6-2 to reach the last 16 at #RolandGarros. Absurd performance.



17 consecutive Grand Slam wins.



Faces Rublev on Monday. pic.twitter.com/OIbZYJNmOG — José Morgado (@josemorgado) May 31, 2025