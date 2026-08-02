Kumstát má první titul a vyletí skoro o 200 míst. Český talent ovládl challenger v Liberci

DNES, 12:19
Aktuality 7
ATP CHALLENGER LIBEREC - Zatím životní turnaj má za sebou Jan Kumstát. Finalista předloňské juniorky na Australian Open dokázal ovládnout domácí challenger v Liberci, když ve finále deklasoval 6:3, 6:1 loňského šampiona Gonzala Buena. Pro 19letý český talent se jedná o první profesionální titul, kterým si v žebříčku zajistil skok téměř o 200 míst.
Profily hráčů
Bueno Gonzalo
Kumstat Jan
Jan Kumstát získal první profesionální titul (© ČTK / Peřina Luděk)

Kumstát – Bueno 6:3, 6:1

Kumstát potvrdil v Liberci životní formu. Před dvěma týdny si zahrál v Nizozemsku své první semifinále na challengeru a na domácí půdě i díky fantastickému představení na servisu došel až na pomyslný vrchol. Za celý turnaj ztratil jen dvakrát podání a nastřílel 46 es. Přestože se hrálo na antuce.

Jeho cesta k titulu navíc rozhodně nebyla snadná. Coby nenasazený hráč startující na divokou kartu se musel vypořádat se zkušeným krajanem a turnajovou jedničkou Zdeňkem Kolářem, bývalými členy TOP 100 žebříčku Thiagem Seybothem Wildem a Sumitem Nagalem, Fredericem Ferreirou Silvou a obhájcem titulu Buenem.

Nejlepší výkon si schoval na finále a právě v něm zapsal nejdominantnější vítězství. Souboj o titul trval jen hodinu a pár minut. Kumstát nabídl soupeři brejkbol pouze v pátém gamu úvodního dějství, hrozbu zlikvidoval a hned vzápětí se sám dočkal prvního brejku. Od této chvíle už na kurtu naprosto vládl a došel si pro jednoznačné vítězství.

"Cítil jsem se dneska strašně dobře a bylo to vidět na kurtu," pochvaloval si předloňský finalista juniorky na Australian Open do kamery Sporty TV. Kumstát se stal třetím českým šampioncem tohoto turnaje a navázal na Jiřího Lehečku (2022) a Jiřího Veselého (2013).

Premiérového singlového triumfu na profesionální úrovni se dočkal až na čtvrtý pokus. Všechna tři předchozí finále odehrál na turnajích nejnižší kategorie ITF M15 a ani jednou neuspěl. V žebříčku se po životním úspěchu posune o 172 míst a poprvé nakoukne do nejlepší pětistovky a zároveň čtyřstovky. V pondělí bude figurovat okolo 336. místa.

Výsledky turnaje ATP Challenger 75 v Liberci

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

7
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 14:13
Paráda, gratulace! Pořád přidávat
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Mony
02.08.2026 13:53
Tak k mladé dvojici Mrva,Brunclík se teď přilepil další mlaďoch. Ale Krumich s Bartoněm , kteří už atakují kvaldy GS jsou jen o 3 roky starší.
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The_Punisher
02.08.2026 12:56
Gratulace!
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Ela-fon-isi
02.08.2026 12:47
Bude to další borec z prvních desítek ATP?
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BarboraSalome.1
02.08.2026 12:28
Paráda. Divoká karta plně využita. Jen tak dál. Bravo.
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com
02.08.2026 12:22
To je aspon využitá WC, ne jak pro Venuši

prostě smile Talent smilesmile
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paprikovygulas_
02.08.2026 15:46
O 3 konzervy gulašu, že dnes budeš zase pozerať Venus.
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