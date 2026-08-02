Kumstát ovládl challenger v Liberci! Český talent má první titul a vyletí skoro o 200 míst
Kumstát – Bueno 6:3, 6:1
Kumstát potvrdil v Liberci životní formu. Před dvěma týdny si zahrál v Nizozemsku své první semifinále na challengeru a na domácí půdě i díky fantastickému představení na servisu došel až na pomyslný vrchol. Za celý turnaj ztratil jen dvakrát podání a nastřílel 46 es. Přestože se hrálo na antuce.
Jeho cesta k titulu navíc rozhodně nebyla snadná. Coby nenasazený hráč startující na divokou kartu se musel vypořádat se zkušeným krajanem a turnajovou jedničkou Zdeňkem Kolářem, bývalými členy TOP 100 žebříčku Thiagem Seybothem Wildem a Sumitem Nagalem, Fredericem Ferreirou Silvou a obhájcem titulu Buenem.
Nejlepší výkon si schoval na finále a právě v něm zapsal nejdominantnější vítězství. Souboj o titul trval jen hodinu a pár minut. Kumstát nabídl soupeři brejkbol pouze v pátém gamu úvodního dějství, hrozbu zlikvidoval a hned vzápětí se sám dočkal prvního brejku. Od této chvíle už na kurtu naprosto vládl a došel si pro jednoznačné vítězství.
"Cítil jsem se dneska strašně dobře a bylo to vidět na kurtu," pochvaloval si předloňský finalista juniorky na Australian Open do kamery Sporty TV. Kumstát se stal třetím českým šampioncem tohoto turnaje a navázal na Jiřího Lehečku (2022) a Jiřího Veselého (2013).
Premiérového singlového triumfu na profesionální úrovni se dočkal až na čtvrtý pokus. Všechna tři předchozí finále odehrál na turnajích nejnižší kategorie ITF M15 a ani jednou neuspěl. V žebříčku se po životním úspěchu posune o 172 míst a poprvé nakoukne do nejlepší pětistovky a zároveň čtyřstovky. V pondělí bude figurovat okolo 336. místa.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
prostě Talent