Kuriózní konec utkání. Francouz vytáhl telefon, pak už neuhrál ani míček
Humbert na domácím podniku v Montpellieru zvládl snadno první duel a vypadal v dobré formě. Splnit roli favorita měl i v osmifinále proti krajanu Adrianu Mannarinovi, který od US Ope nevyhrál dva zápasy v hlavní soutěži v řadě. Pátý nasazený byl kousek od výhry, po kuriózní situaci už však neuhrál ani bod.
V tie-breaku rozhodující sady měl jít za stavu 4:3 Humbert na podání, místo toho se však vydal směrem ke své lavičce. Zapátral ve svém tenisovém batohu a vytáhl z něj telefon, na kterém se jen rychle na něco podíval. Po návratu na kurt působil rozhozený a prohrál čtyři míčky v řadě a tím i celý zápas.
Humbertovi o chvíli dřív chyběl k vítězství dokonce jediný bod. Za stavu 5:4 měl celkem tři mečboly, ani jeden z nich proměnit nedokázal. V dalším gamu odvrátil dva brejkboly v řadě a od stavu 6:5 prohrál 11 z 15 míčků.
Proč se nechal vyrušit uprostřed dobře rozehraného tie-breaku a šel z ničeho nic zkontrolovat telefon jasné zatím není. Na internetu ohledně této kontroverzní situace kolují všeljaké spekulace. Francouz se ke kauze zatím nevyjádřil.
Tenis je zkorumpovaný sport
Jen pro srovnání, v šachách je za použití telefonu DQ. Každý si tak může udělat obrázek sám
2) dostal nařízeno, že musí být do půl hodiny doma
3) dostal nabídku, která se neodmítá
Snad nešlo o nic vážného...