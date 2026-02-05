Kuriózní konec utkání. Francouz vytáhl telefon, pak už neuhrál ani míček

DNES, 08:40
Téma 5
Velmi zvláštní situace nastala v osmifinálovém utkání na halové dvěstěpadesátce v Montpellieru. Až do tie-breaku rozhodující sady probíhalo vše normálně. Za stavu 4:3 se však domácí Ugo Humbert (27) z ničeho nic rozeběhl k lavičce, aby zkontroloval telefon. To ho zřejmě nějakým způsobem ovlivnilo, protože po návratu prohrál čtyři míčky v řadě a tím i celý duel.
Profily hráčů
Humbert Ugo
Mannarino Adrian
Ugo Humbert po kuriózní situaci ztratil skvěle rozehraný duel (@ Fares Chafai / Zuma Press / Profimedia)

Humbert na domácím podniku v Montpellieru zvládl snadno první duel a vypadal v dobré formě. Splnit roli favorita měl i v osmifinále proti krajanu Adrianu Mannarinovi, který od US Ope nevyhrál dva zápasy v hlavní soutěži v řadě. Pátý nasazený byl kousek od výhry, po kuriózní situaci už však neuhrál ani bod.

V tie-breaku rozhodující sady měl jít za stavu 4:3 Humbert na podání, místo toho se však vydal směrem ke své lavičce. Zapátral ve svém tenisovém batohu a vytáhl z něj telefon, na kterém se jen rychle na něco podíval. Po návratu na kurt působil rozhozený a prohrál čtyři míčky v řadě a tím i celý zápas.

Humbertovi o chvíli dřív chyběl k vítězství dokonce jediný bod. Za stavu 5:4 měl celkem tři mečboly, ani jeden z nich proměnit nedokázal. V dalším gamu odvrátil dva brejkboly v řadě a od stavu 6:5 prohrál 11 z 15 míčků.

Proč se nechal vyrušit uprostřed dobře rozehraného tie-breaku a šel z ničeho nic zkontrolovat telefon jasné zatím není. Na internetu ohledně této kontroverzní situace kolují všeljaké spekulace. Francouz se ke kauze zatím nevyjádřil.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
paddy
05.02.2026 10:00
V sms se psalo "musíš prohrát TB". Hráči běžně ovlivňují zápasy, jen málokdy jsou nachytáni.

Tenis je zkorumpovaný sport

Jen pro srovnání, v šachách je za použití telefonu DQ. Každý si tak může udělat obrázek sám smile
Reagovat
JLi
05.02.2026 09:37
Zakázat a bude klid.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.02.2026 09:49
zakázat i komunisty, protože rádi zakazujou.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.02.2026 09:33
1) Stal se otcem
2) dostal nařízeno, že musí být do půl hodiny doma
3) dostal nabídku, která se neodmítá

Snad nešlo o nic vážného...
Reagovat
Mony
05.02.2026 09:57
Kouknul na live-kurz
Reagovat

