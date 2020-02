Kurt Philippa Chatriera má hotovou střechu. Nyní bude probíhat testování

Zatahovací střechu už mají největší dvorce na grandslamech několik let. French Open bylo posledním, kde chyběla. A pořadatelé antukového grandslamu za to loni schytali pořádnou kritiku od hráčů i fanoušků.

S nepřízní počasí teď budou bojovat už mnohem méně. Zatahovací střecha nad centrálním dvorcem Philippa Chatriera totiž byla dokončena.

From right after #RolandGarros 2019 to the very last truss: here's the whole story of the Chatrier court's roof in pictures >> https://t.co/L8TCecucyo

© C.Guibbaud/FFT pic.twitter.com/NT6rPcUif8