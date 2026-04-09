Kvalifikaci BJKC začne Bouzková proti Bencicové. Proti Švýcarkám je jedničkou Nosková

DNES, 12:34
Kapitánka Barbora Strýcová už má jasno. Páteční kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové v Bielu proti Švýcarkám začne Marie Bouzková, která vyzve domácí jedničku a světovou jedenáctku Belindu Bencicovou. Do druhé dvouhry nastoupí česká jednička Linda Nosková, která bude proti Victoriji Golubicové favoritkou. Začátek je plánovaný ve 13 hodin SEČ.
Profily hráčů (7)
Strýcová Barbora
Golubic Viktorija
Bencic Belinda
Bouzková Marie
Nosková Linda
Marie Bouzková rozehraje souboj proti Švýcarkám (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Nová kapitánka českého výběru Strýcová zveřejnila svou první nominaci. V kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarkám sází na aktuálně dvě nejvýše postavené hráčky týmu. Do úvodní páteční dvouhry proti domácí jedničce Bencicové se rozhodla poslat Bouzkovou. Do druhého zápasu nastoupí 14. hráčka světa Nosková, která vyzve nebezpečnou a zkušenou Golubicovou.

Právě Bouzková doplnila český tým jako poslední, když až v pondělí večer přicestovala z daleké Bogoty. V Kolumbii totiž v neděli hrála finále, ve kterém vybojovala svůj třetí kariérní titul. Do Bielu tak dorazila ve skvělé formě i náladě a v úterý už naskočila do tréninku. Čeká ji velká výzva v podobě hlavní švýcarské hvězdy, s kterou hrála pouze před osmi lety na podniku ITF v Las Vegas.

Českou jedničkou je samozřejmě Nosková, pro kterou tato pozice není žádnou novinkou. Na konci loňského roku v chorvatském Varaždínu zvládla svou úlohu skvěle. V baráži zvládla obě dvouhry a Česko tak zůstalo mezi elitou. S Golubicovou se dosud neutkala.

Dalšími hráčkami ve výběru Strýcové jsou Markéta Vondroušová, která se vrací po zranění, Lucie Havlíčková a 50. hráčka žebříčku WTA Tereza Valentová. Ta však tým v průběhu týdne opustila kvůli maturitě, což narušilo její přípravu.

V týmu Švýcarek je kromě světové jedenáctky Bencicové i zkušená Viktorija Golubicová, bývalá 62. hráčka žebříčku Rebeka Masárová a teprve dvacetiletá Céline Naefová. Kapitánem domácího výběru je Heinz Günthardt.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
PTP
09.04.2026 14:16
Bude to 2:0, pak nastoupí Mature Terka a otočíme na 2:3.
chlebavevaju
09.04.2026 13:37
Zahraji si na vědmu, Nosková padne proti Golubic a bude vymalováno, 2:0 SUI.
Kuba4Win
09.04.2026 13:52
Popravdě si taky myslím že to tak dopadne je to 50 na 50
Kuba4Win
09.04.2026 13:53
Buď 1:1 a nebo 2:0
chlebavevaju
09.04.2026 14:03
Noskovic je takova druha Quitova, umi jen bouchat do micku od zakladni cary, jakmile proti ni hraje tenistka s neortodoxní hrou, tak se vyhází.
Serpens
09.04.2026 13:31
V pohodě. Markéta bez zapasové praxe a Tereza bez formy. Marie má možná obojí, byť tvrdý povrch a úplně jiný level soupeřek nás možná vrátí k zemi. Linda musí.
tenisman1233
09.04.2026 13:16
Nejlogičtější varianta na 1.den.
tommr
09.04.2026 13:01
Nominace bez překvapení. Jako kdyby jí dělal Pála ...
Aby nám zůstala nějaká naděje na postup musí to být po prvním dnu 1:1 ...
aligo
09.04.2026 13:07
Nebo 2:0
tommr
09.04.2026 13:52
to už by byl skoro jistej postup ...
