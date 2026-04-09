Kvalifikaci BJKC začne Bouzková proti Bencicové. Proti Švýcarkám je jedničkou Nosková
Nová kapitánka českého výběru Strýcová zveřejnila svou první nominaci. V kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarkám sází na aktuálně dvě nejvýše postavené hráčky týmu. Do úvodní páteční dvouhry proti domácí jedničce Bencicové se rozhodla poslat Bouzkovou. Do druhého zápasu nastoupí 14. hráčka světa Nosková, která vyzve nebezpečnou a zkušenou Golubicovou.
Právě Bouzková doplnila český tým jako poslední, když až v pondělí večer přicestovala z daleké Bogoty. V Kolumbii totiž v neděli hrála finále, ve kterém vybojovala svůj třetí kariérní titul. Do Bielu tak dorazila ve skvělé formě i náladě a v úterý už naskočila do tréninku. Čeká ji velká výzva v podobě hlavní švýcarské hvězdy, s kterou hrála pouze před osmi lety na podniku ITF v Las Vegas.
Českou jedničkou je samozřejmě Nosková, pro kterou tato pozice není žádnou novinkou. Na konci loňského roku v chorvatském Varaždínu zvládla svou úlohu skvěle. V baráži zvládla obě dvouhry a Česko tak zůstalo mezi elitou. S Golubicovou se dosud neutkala.
Dalšími hráčkami ve výběru Strýcové jsou Markéta Vondroušová, která se vrací po zranění, Lucie Havlíčková a 50. hráčka žebříčku WTA Tereza Valentová. Ta však tým v průběhu týdne opustila kvůli maturitě, což narušilo její přípravu.
V týmu Švýcarek je kromě světové jedenáctky Bencicové i zkušená Viktorija Golubicová, bývalá 62. hráčka žebříčku Rebeka Masárová a teprve dvacetiletá Céline Naefová. Kapitánem domácího výběru je Heinz Günthardt.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Aby nám zůstala nějaká naděje na postup musí to být po prvním dnu 1:1 ...