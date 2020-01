Kvitová i Plíšková si v Brisbane poradily s Američankami a jsou v semifinále

Petra Kvitová po prohrané úvodní sadě s Anastasií Pavljučenkovovou v Brisbane stále dominuje. Šampionka ročníku 2011 v posledních dvou zápasech ani jednou neztratila podání a se svými soupeřkami se na kurtu příliš nezdržela.

Ve čtvrtek si poradila s ruskou kvalifikantkou Ljudmilou Samsonovovou, které dokonce nenabídla jediný brejkbol, a v dnešním čtvrtfinále po setech 6-4 6-2 s překvapením turnaje Jennifer Bradyovou.

Americká kvalifikantka se v předchozích kolech postarala o dvě velká překvapení, když vyřadila bývalou vítězku Marii Šarapovovou a současnou světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, proti níž si připsala svůj premiérový skalp hráčky Top 10.

Devětadvacetiletá Kvitová ale o pět let mladší soupeřce pokračovat v senzačním tažení nedovolila. V úvodním gamu sice musela likvidovat čtyři brejkboly, ovšem jednalo se o poslední brejkbolové hrozby, kterým v utkání čelila.

Finalistka loňského Australian Open mohla po odvrácených brejkbolech hned jít do trháku, jenže i Bradyová si se čtyřmi brejkboly poradila. Kvitová se brejku dočkala až v závěrečném gamu úvodní sady a po zisku prvního setu už žádný odpor nepřipustila. Ve druhém dějství prohrála na podání pouhé dva fiftýny a po 80 minutách využila hned první mečbol.

"Klíčem bylo, že jsem si držela servis. V první sadě jsem čekala na šanci, která přišla," řekla Kvitová v rozhovoru na kurtu.

Kvitová v sobotní boji o své celkově 37. finále nastoupí proti další Američance. S nasazenou Madison Keysovou má před zítřejším soubojem vyrovnanou bilanci 3-3. "Hraje výborně. Má tvrdý servis a agresivní pojetí jako já. Těším se na skvělý zápas," uvedla Kvitová.

Keysová dnes zvládla derby s Danielle Collinsovou, která v předchozích dvou zápasech svým soupeřkám povolila pouhé tři gamy. Nasazená osmička na svém podání ztratila jen šest bodů a zvítězila hladce 6-4 6-1. Zítra si zahraje o své jubilejní desáté finále, první od loňského srpnového triumfu v Cincinnati.

