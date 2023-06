Kvitová je na trávě opět v ráži. Po dvou výhrách nad Garciaovou a Alexandrovovou je ve finále

Petra Kvitová na začátku dubna nečekaně ovládla podnik WTA 1000 v Miami a slavila svůj nejcennější triumf po téměř pěti letech. Na antuce ale i kvůli problémům s nohou odehrála jen dva zápasy, neuhrála v nich ani set a téměř čtvrt roku čekala na výhru.

Ovšem nyní po přesunu na oblíbenou trávu vypadá fit a navíc i ve velmi dobré formě. Při debutu na podniku WTA 500 v Berlíně dvojnásobná wimbledonská šampionka neztratila ve čtyřech duelech jediný set. Po krajance Karolíně Plíškové a Argentince Nadie Podoroské dnes zvládla i dva zápasy během jednoho odpoledne.

Po obědě si nejprve poradila s Caroline Garciaovou a po necelých pěti hodinách slavila i vítězství nad Jekatěrinou Alexandrovovou.

Se světovou čtyřkou Garciaovou se na vítězství nadřela nejvíce. Po využití pouze 2 ze 13 brejkbolů zvítězila až po téměř dvou hodinách boje 6:4, 7:6, Francouzce oplatila porážku z loňského finále v Cincinnati a vzájemnou bilanci upravila na 6:4.

Kvitová dle své tradice vsázela od prvních okamžiků na agresivní tenis a na riziko hrála i na servisu. Brejk z úvodního gamu potvrdila hrou, v níž zaznamenala dvě dvojchyby a čtyři esa, z toho dvě po druhém podání. Náskok sice neudržela, ale v sedmé hře udeřila podruhé a rozhodla o zisku úvodního dějství.

Ve druhém setu byla 33letá Češka suverénní při svém servisu, ani jednou o něj nemusela bojovat byť jen přes shodu. Zároveň ale ve čtyřech různých gamech neproměnila celkem sedm brejkbolů a musela do tie-breaku. V něm potvrdila svou mírnou převahu, vysokou koncentraci a žádné zdramatizování nepřipustila.

Na konci vítězného zápasu měla Kvitová na kontě 13 es a 6 dvojchyb. Hráčku TOP 10 na trávě porazila poprvé od finále Wimbledonu 2011, kdy zdolala Mariu Šarapovovou.

Turnaj v Berlíně v průběhu týdne komplikoval déšť a jelikož se v pátek vůbec nehrálo, musely dnes tenistky nastoupit i k semifinálovým duelům. Kvitová, ve 33 letech nejstarší ze čtvrtfinalistek, ale náročný program zvládla.

V semifinále porazila odpočatou Jekatěrinu Alexandrovovou 6:3, 6:4, když nečelila jedinému brejkbolu. Soupeřka přitom vyhrála 13 ze 14 posledních zápasů a letos na ní ještě neprohrála. Po triumfu v Hertogenboschi v Berlíně neztratila ani set a dnes navíc pošetřila síly, neboť její krajanka a světová třináctka Veronika Kuděrmetovová kvůli bolestem levé kyčle ze soutěže odstoupila a k sobotnímu čtvrtfinále vůbec nenastoupila.

"Jsem pyšná, jak jsem zápas odehrála a vyhrála dva zápasy v jednom dni, což se mi pravděpodobně ještě nikdy nepovedlo. Jsem spokojená s výkonem a myslím, že i diváci si to museli užít. S kurty jsem se tu skvěle sžila a věřím, že diváci zítra přijdou znovu a třeba mi budou fandit," pousmála se Kvitová, jež porazila v pražských Říčanech trénující Alexandrovovou i ve třetím vzájemném duelu.

Vítězka pěti turnajů na trávě Kvitová, kterou příští týden čeká obhajoba titulu v Eastbourne, v Německu postoupila do 42. finále, v nichž má bilanci 30:11. Na trávě si o titul zahraje posedmé a bude usilovat o 6. titul.

Její soupeřkou v nedělním finále od 15:30 SELČ bude Donna Vekičová. S Chorvatkou vede ve vzájemné bilanci 4:1, když vyhrála jediné střetnutí na trávě loni v Eastbourne i poslední souboj letos v Miami.

"S Donnou jsem už vloni hrála na trávě i letos v Miami. Moc dobře se známe, ona se týden po týdnu lepší, bude to zajímavý a náročný zápas. Cítím, že jsem blízko dalšímu triumfu, ale zároveň je pořád hodně daleko," dodala Kvitová.

Ve svém celkově 12. finále, z toho čtvrtém na zeleném pažitu, bude 23. hráčka světa Vekičová bojovat o pátý a dosud nejcennější titul. Na trávě už zvítězila před pěti lety v Nottinghamu. V případě triumfu by se posunula na 17. místo světového žebříčku a o dvě pozice vylepšila své maximum.

Markéta Vondroušová v Berlíně na osmém z deseti letošních turnajů vyhrála minimálně dva zápasy a po výhrách nad Kanaďankou Biancou Andreescuovou a domácí Jule Niemeierovou postoupila bez ztráty setu do svého prvního čtvrtfinále na trávě.

Znovu po měsíci v něm narazila na Mariu Sakkariovou, kterou porazila v květnu na antuce v Římě. Také z pátku deštěm odložený souboj o semifinále měla navzdory ztrátě servisu v prvním gamu dobře rozehraný a v tie-breaku úvodního dějství vedla 6:3.

Jenže 23letá rodačka ze Sokolova žádný ze setbolů nevyužila, za pár okamžiků neproměnila ani šanci číslo čtyři a úvodní sadu ztratila. Tím se momentum zápasu přelilo na stranu o čtyři roky starší Řekyně, která dlouho vyrovnaný duel ukončila po koncentrovaném výkonu ziskem pěti her v řadě a vítězstvím 7:6, 6:1.

Finalistka French Open 2019 a bývalá světová čtrnáctka Vondroušová po loňské půlroční pauze zaviněné operací zápěstí pokračuje ve stabilních výkonech, díky kterým se vrátí do TOP 50. Nasazení ve Wimbledonu si však nezajistila, posunout by se měla na 40. místo.

Vondroušová, která se příští týden představí ještě v Eastbourne, si zklamání z dvouhry vynahradila ve čtyřhře. S krajankou Kateřinou Siniakovou porazily dvakrát 6:4 druhou nasazenou americko-nizozemskou dvojici Desirae Krawczyková a Demi Schuursová a na hned prvním společném turnaji postoupily do finále.

