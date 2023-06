Kvitová má 6. trofej z trávy! V Berlíně zvládla i finále proti Vekičové

Petra Kvitová na začátku dubna nečekaně ovládla podnik WTA 1000 v Miami a slavila svůj nejcennější triumf po téměř pěti letech. Na antuce ale i kvůli problémům s nohou odehrála jen dva zápasy, neuhrála v nich ani set a téměř čtvrt roku čekala na výhru.

Ovšem nyní po přesunu na oblíbenou trávu se okamžitě transformovala do módu lvice těžko porazitelné tenistky a při debutu na podniku WTA 500 v Berlíně neztratila v pěti duelech jediný set.

Po krajance Karolíně Plíškové, Argentince Nadie Podoroské, světové čtyřce Caroline Garciaové z Francie a Jekatěrině Alexandrovové si poradila i s finálovou soupeřkou Donnou Vekičovou. Poslední tři zápasy navíc vyhrála během dvou dnů, neboť průběh turnaje komplikoval déšť.

Kvitová od úvodu finálového souboje potvrzovala mnohonásobně větší zkušenosti a po dvou brejcích a půl hodině hry získala první set. Ve třetím gamu druhé sady sice přišla o podání a Vekičová byla vyrovnanou soupeřkou. Česká hráčka ovšem na poslední chvíli rebrejkem za stavu 4:5 odmítla třetí dějství a vynutila si tie-break.

V něm skvělým servisem ven z kurt odvrátila setbol a parádním forhendovým winnerem po lajně proměnila hned první mečbol. Po 100 minutách zvítězila 6:2, 7:6, vyhrála čtvrtý vzájemný zápas po sobě a potřetí v řadě - stejně jako loni v Eastbourne a letos v Miami - to po výhře nad Vekičovou nakonec dotáhla až k triumfu.

Champion in Berlin @Petra_Kvitova defeats Vekic 6-2. 7-6(6) for her 31st career title! #bett1open pic.twitter.com/g0rkeyTYMC