Kvitová na French Open pokračuje bez ztráty setu, Karolína Plíšková potvrdila letošní mizérii na grandslamech

Petra Kvitová si před více než pětiměsíční koronavirovou přestávkou stihla zahrát čtyři turnaje a na všech postoupila minimálně do čtvrtfinále. Na další takovou účast však po srpnovém restartu sezony čeká, ve Flushing Meadows skončila na přípravném Western & Southern Open hned po úvodním zápase a na grandslamovém US Open v osmifinále.

Třicetiletá Češka dorazila na právě probíhající French Open bez jakékoli generálky, jelikož na antuce mívá v poslední době potíže s problémovým levým předloktím. Vypadá to, že levačka ale zatím drží. Dvojnásobná wimbledonská šampionka na pařížské antuce zatím postupuje bez ztráty setu, po domácí Océane Dodinové si dnes poradila dvakrát 6-3 s Jasmine Paoliniovou.

Premiérový souboj s italskou antukářkou měla od začátku pod kontrolou a ani jednou soupeřku nepustila do vedení, přestože v utkání celkem třikrát přišla o vlastní podání, pokaždé však za příznivého stavu. Kvitová byla od základní čáry jasně aktivnější, v bezmála hodinu a půl trvajícím zápase nasbírala 32 vítězných úderů oproti 36 nevynuceným chybám. Italka, jež se na grandslamech poprvé dostala přes první kolo, měla poměr winnerů a chyb 12-18.

Maximem Kvitové na antukovém grandslamu, který loni vynechala, je semifinále z roku 2012. Od té doby se jí ale v Paříži nedaří, při posledních šesti startech jen jednou postoupila do druhého týdne (osmifinále 2015). O postup do osmifinále i třetího letošního grandslamu bude nasazená sedmička bojovat s Polonou Hercogovou, nebo Leylah Fernandezovou.

Karolína Plíšková letošní sezonu zahájila třetím triumfem v Brisbane a první úspěšnou obhajobou titulu v kariéře, jenže na další solidní výsledek čekala až do startu letošního netypického antukového jara, když v Římě dokráčela až do finále. Další úspěšnou obhajobu prvenství však nakonec nepřidala, ve finále kvůli zranění levého stehna vzdala Simoně Halepové.

Na grandslamové French Open se stihla fyzicky připravit, ovšem ani na třetím letošním grandslamu roli jedné z největší favoritek nepotvrdila. Po vypadnutí ve třetím kole na Australian Open skončila ve druhém kole nedávného US Open a teď i na pařížské antuce, kde se mohla ve čtvrtfinále střetnout s krajankou Kvitovou.

Česká jednička nehrála dobře už v úvodním zápase, v němž až ve třech setech zdolala hráčku z konce druhé stovky a kvalifikantku Majar Šarífovou. Dnes předvedla ještě horší výkon a se skvěle hrající Jelenou Ostapenkovou prohrála jasně 4-6 2-6. Lotyšce se povedlo Plíškovou porazit podruhé v řadě a srovnat vzájemnou bilanci.

Plíšková od začátku tahala za kratší konec, v utkání mizerně servírovala (jen 49% trefených prvních podání), pětkrát přišla o servis, na vítězné údery se nechala přestřílet 9-27, a dokonce spáchala o šest nevynucených chyb více (25). S Ostapenkovou po mizerném výkonu pod zataženou střechou centrálního dvorce prohrála za pouhých 69 minut.

"Energii jsem měla, ale nebylo to ve výměnách znát. Pohyb byl možná jediný dobrý, ale to při mém stylu tenisu nestačí," řekla Plíšková novinářům. "Nemůžu jí vzít, že hrála dobře, ale ode mě to nebylo blízko k tomu, co bych chtěla a měla hrát. Takhle hrát nejde. Někoho bych možná porazila, ale solidní hráčku jako ona ne."

Plíšková tak potvrdila, že se jí v Paříži nedaří. Na French Open si odbyla svou devátou účast v hlavní soutěži a do druhého týdne prošla pouze před třemi lety, kdy až v semifinále podlehla Simoně Halepové.

Ostapenková hraje hlavní soutěž antukového grandslamu popáté a teprve podruhé přešla přes první kolo. Poprvé se jí to povedlo v roce 2017, kdy jeden z podniků velké čtyřky senzačně vyhrála. O první grandslamové osmifinále od předloňského Wimbledonu a první letošní sérii tří výher v řadě bude 23letá rodačka z Rigy usilovat proti Sloane Stephensové, nebo Paule Badosaové.

O postup mezi nejlepší dvaatřicítku dnes zabojuje ještě Kristýna Plíšková, která vyzve Garbiñe Muguruzaovou. Více informací k utkání si můžete přečíst v našem denním preview.