Kvitová na trávě v Berlíně přehrála domácí Petkovicovou, v semifinále vyzve Bertensovou

Petra Kvitová měla během koronavirové přestávky hned několik možností se na českých turnajích představit ve dvouhře. Kvůli problémovému levému předloktí však odehrála jen čtyři singlové zápasy, když na konci května ovládla turnaj v pražské Stromovce a v poslední červnový den nastoupila za svůj tým v rámci Tipsport Elite Trophy.

Kvůli pandemii koronaviru letos zrušený Wimbledon, který dvakrát vyhrála, si alespoň částečně vynahrazuje v německém Berlíně, kde dnes na travnatém stadionu Steffi Grafové odstartovala exhibiční akce Bett1 Aces Berlin. Nejprve však potřebovala svolení od profesora Pavla Koláře, že její předloktí hru na zeleném pažitu zvládne.

Aktuální světová dvanáctka a česká dvojka si ve čtvrtfinále poradila 6-4 6-1 se svou nepříliš oblíbenou soupeřkou Andreou Petkovicovou, s níž poslední dva předchozí souboje prohrála. Německá tenistka odehrála svůj první zápas od loňského října a po operaci levého kolene.

Kvitová se v bílém oblečení, ve kterém měla původně bojovat ve slavném All England Clubu, rozjížděla pomaleji. Hned v úvodním gamu na servisu měla velké problémy a za stavu 3-1 nepotvrdila brejk. Své soupeřce však znovu sebrala podání v desáté hře, čímž úvodní sadu získala, a ve druhém setu už měla jasně navrch. V zítřejším semifinále se střetne se světovou sedmičkou Kiki Bertensovou, se kterou má vyrovnanou bilanci.

Next stop: semifinal. @Petra_Kvitova brought the heat in Berlin, defeating Petkovic 6-4, 6-1.#bett1ACES pic.twitter.com/ubnLDcY7mv