Kvitová na US Open neztratila set ani s nebezpečnou Pegulaovou a je v osmifinále

US OPEN - Petra Kvitová si po třech letech zahraje osmifinále US Open. Po Irině Beguové a Kateryně Kozlovové si nasazená šestka bez ztráty setu poradila také s nebezpečnou Jessicou Pegulaovou a slaví postup do svého jubilejního 20. grandslamového osmifinále. O vyrovnání svého newyorského maxima se utká s další domácí hráčkou Shelby Rogersovou.