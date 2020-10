Kvitová nepovolila set ani Siegemundové a zahraje si o první pařížské a čtvrté grandslamové finále

FRENCH OPEN - Petra Kvitová na French Open postupem do semifinále vyrovnala své pařížské maximum z roku 2012 a v areálu Rolanda Garros letos stále neztratila set. Poslední česká zástupkyně ve dvouhře dnes nedala šanci Lauře Siegemundové, která hrála své premiérové čtvrtfinále na grandslamech. O první pařížské a celkově čtvrté finále na grandslamech bude dvojnásobná wimbledonská šampionka bojovat s vítězkou letošního Australian Open Sofií Keninovou.

Petra Kvitová si před více než pětiměsíční koronavirovou přestávkou stihla zahrát čtyři turnaje a na všech postoupila minimálně do čtvrtfinále. Na další takovou účast však po srpnovém restartu sezony čekala až do právě probíhajícího French Open. Ve Flushing Meadows totiž skončila na přípravném Western & Southern Open hned po úvodním zápase a na grandslamovém US Open v osmifinále.

Třicetiletá Češka dorazila na právě probíhající grandslam bez jakékoli generálky, jelikož na antuce mívá v poslední době potíže s problémovým levým předloktím. Vypadá to, že levačka ale zatím drží a dvojnásobná wimbledonská šampionka vůbec netrpí nerozehraností.

Poslední česká zástupkyně ve dvouhře si v areálu Rolanda Garrose bez ztráty setu postupně poradila s domácí Océane Dodinovou, antukářkou Jasmine Paoliniovou, teenagerkou Leylah Fernandezovou, ve svém prvním pařížském osmifinále po pěti letech se Shuai Zhang a dnes dvakrát 6-3 s další z nenasazených soupeřek Laurou Siegemundovou. Němku, která se nikdy předtím na grandslamech nedostala přes třetí kolo, porazila hladce i ve druhém vzájemném souboji.

Zatímco v úvodní sadě rány Kvitové nacházely na kurtu ta správná místa a česká favoritka zaznamenala 14 vítězných úderů a pouhých pět minel, přičemž soupeřce nenabídla jediný brejkbol, ve druhé sadě spáchala dvojnásobek nevynucených chyb a zahrála jen osm nechytatelných úderů.

Od stavu 6-3 2-0 začala Němka víc kousat, skóre dotáhla a Kvitová vzápětí nedokázala potvrdit brejk. Od stavu 3-3 však nasazená sedmička čistou hrou získala dva následující gamy a utkání po 80 minutách skončilo v pořadí třetí dvojchybou Siegemundové.

Kvitová dnešním postupem vyrovnala své pařížské maximum z roku 2012, kdy v semifinále nestačila na Marii Šarapovovou. Od té doby se jí na French Open, kam loni kvůli zranění levého předloktí nejela, nedařilo. Při předchozích šesti startech jen jednou postoupila do druhého týdne (osmifinále 2015).

Teď má šanci svůj nejlepší výsledek v areálu Rolanda Garrose vylepšit a počtvrté v kariéře (Wimbledon 2011 a 2014, Australian Open 2019) postoupit do přímého souboje o grandslamový vavřín. Ve svém prvním semifinále na akcích velké čtyřky od loňského Australian Open narazí na senzační vítězku letošního Australian Open Sofii Keninovou, s níž vyhrála oba předchozí souboje.

Jednadvacetiletá Američanka, které se po senzačním triumfu v Melbourne příliš nedařilo a na generálce v Římě schytala výprask 0-6 0-6 od Viktorie Azarenkové, v derby porazila 6-4 4-6 6-0 Danielle Collinsovou, podruhé v kariéře postoupila do semifinále grandslamů a vůbec poprvé do antukového semifinále na hlavním okruhu. Na svou o pět let starší krajanku našla recept až na čtvrtý pokus.

Keninová, jež letos kromě Australian Open ovládla ještě slabě obsazený halový podnik ve francouzském Lyonu, mohla americký souboj ukončit o něco dříve. V polovině druhé sady však nepotvrdila brejk a Collinsová nakonec druhé dějství urvala pro sebe. Rozhodující set už byl však pouhou formalitou, Keninová v něm Collinsové, která měla v závěru zdravotní potíže, povolila pouhých devět fiftýnů a vylepšila svou letošní bilanci na grandslamech na 15-1.

Druhá finalistka vzejde z překvapivého semifinále mezi nenasazenou Igou Šwiatekovou, 19letou přemožitelkou nasazené jedničky a největší favoritky Simony Halepové, a kvalifikantkou Nadiou Podoroskou, jež včera vyřadila turnajovou trojku Elinu Svitolinovou.